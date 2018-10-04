Россия обошла Европу по количеству прокуроров

Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Прокурорам есть чем гордиться

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В разных странах прокуроры могут представлять обвинение в судах либо заниматься расследованием, но такая специфическая функция, как общий надзор, есть только в России Евгений Разумный / Ведомости

В России самое большое в Европе количество прокуроров: 25 на каждые 100 000 жителей – в 2 раза выше, чем в среднем по Европе (12 на 100 000). Такие данные приводятся в докладе о судебных системах европейских государств, опубликованном в четверг Советом Европы. Исследование охватывает 45 из 47 стран – членов совета.

С судьями в России уже не так хорошо, как с прокурорами (18 профессиональных судей на 100 000 жителей против 21 судьи в среднем по Европе), а с юристами совсем плохо: на 100 000 жителей приходится 49,4 юриста, что в три с лишним раза ниже среднеевропейских данных (162 юриста). Самым низким этот показатель оказался в Азербайджане (9), а самым высоким – на Кипре (425), правда, в это число включены юристы, которые могут консультировать, но не представляют клиентов в суде.