Второй за день губернатор ушел в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку Алексей Дружинин / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Об этом говорится в его заявлении на сайте администрации региона.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — говорится в заявлении.

10 октября Михайлов подписал постановление о «дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий». Документ опубликован на сайте региональной администрации. По нему уходящему с поста главе области, если он занимал должность два и более сроков подряд, получил госнаграды и достиг пенсионного возраста, на три года предоставляется: возможность два раза в год ездить в Москву и обратно с женой на поезде или самолете; беспрепятственный вход в здание администрации области; внеочередной прием у действующего губернатора региона; осуществление расходов, связанных с погребением. Также на один год у него сохраняется пост охраны по месту постоянного проживания в Курской области.

Михайлову 67 лет. Он был избран главой региона в 2000 г., в 2005 г. — переизбран. В 2010 г. по предложению Дмитрия Медведева, занимавшему тогда пост президента, областная дума в третий раз наделила его полномочиями губернатора. В 2014 г. Михайлов досрочно прекратил полномочия и стал врио главы области, а в сентябре того же года был переизбран.

5 октября РБК со ссылкой на источники писал, что врио губернатора Курской области вместо Михайлова станет замминистра строительства Андрей Чибис. Этот выбор один из собеседников связывал с тем, что Чибис — человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов». «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — отметил другой собеседник РБК.

Ранее 11 октября о своей отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она отметила, что это решение «никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано с критикой и нападками». По ее словам, оно обусловлено «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

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