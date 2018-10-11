Политика / Международная жизнь

Майкл Блумберг может бросить вызов Дональду Трампу

Это не первая, но, видимо, последняя попытка бывшего мэра Нью-Йорка возглавить страну
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Майкл Блумберг думает над тем, чтобы побороться с президентом США Дональдом Трампом на следующих выборах в 2020 г. На этой неделе миллиардер, трижды занимавший должность мэра Нью-Йорка и основавший одноименную финансово-информационную компанию, сделал шаг к этому, сменив партийную принадлежность и став демократом.

В 2020 г. Блумбергу, который уже не раз думал об участии в президентских выборах, исполнится 78 лет, поэтому это его последний шанс побороться за Белый дом. Два года назад Блумберг, обвинявший Трампа в том, что тот «играет на предрассудках и страхах людей», всерьез планировал баллотироваться в качестве независимого кандидата. В итоге он отказался от этой идеи, посчитав, что его участие отберет голоса у других конкурентов Трампа, но тот все равно победил.

Теперь же президентство республиканца Трампа убедило Блумберга, осуждающего его правые взгляды и обеспокоенного глобальным потеплением, в необходимости действовать. В среду он назвал свою поддержу демократической партии «бастионом против тех, кто угрожает конституции» США.

Каковы шансы

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