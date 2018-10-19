«Мемориал» обвинил власти Москвы в срыве акции памяти жертв репрессий

Максим Стулов / Ведомости

Международная организация «Мемориал» сообщила, что московские власти пытаются сорвать традиционную акцию «Возвращение имен», которая ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных.

В этом году «Мемориал» получил все необходимые разрешения на проведение акции — от Федеральной службы охраны, МВД и префектуры Центрального административного округа столицы, следует из заявления организации. Однако в пятницу, 19 октября, московская мэрия отозвала разрешение. По какой причине было принято такое решение, в сообщении «Мемориала» не говорится. Отмечается, что на переговорах с участием московских властей «с весны звучали обещания, что строительные работы не помешают проведению акции». Также в сообщении говорится, что попытка перенести акцию с Лубянской площади на проспект Академика Сахарова является неприемлемой.

«Мемориал» назвал действия мэрии Москвы возмутительными. «Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения — не только и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней», — говорится в заявлении организации.

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников не ответил на звонки корреспондента «Ведомостей».

Первая акция «Возвращение имен» прошла в Москве 29 октября 2007 г. у Соловецкого камня на Лубянской площади. Соловецкий камень — старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР — был установлен на Лубянке 30 октября 1990 г.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.

«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.

Как прошла акция «Возвращение имен» на Лубянке в 2017 году