Почти полсотни связанных с РПЦ организаций получили президентские гранты

РПЦ – традиционный партнер власти Сергей Портер / Ведомости

Как минимум 47 организаций, аффилированных с Русской православной церковью (РПЦ), получили президентские гранты на общую сумму 55,3 млн руб. по итогам очередного конкурса для НКО, следует из информации на сайте Фонда президентских грантов. Среди них религиозные общественные организации, монастыри, приходы, епархии. Так, приход храма Святых новомучеников российских в Смоленске получил 2,2 млн руб. на проект «Жемчужное ожерелье Святой Руси», направленный на развитие молодежного туризма и сотрудничества с Белорусской православной церковью. 2,5 млн руб. получит якутская епархия на проект «Храмы Якутии – историческое наследие России»: заявлено производство трех документальных фильмов, 10 видеороликов «Читаем Евангелие вместе» и одного ролика о Пасхе. Самый крупный среди этих НКО грант – в 10 млн руб. выиграла организация РПЦ «Милосердие», помогающая бездомным.

По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, победы связанных с РПЦ организаций легко объяснимы. С 2005 г. в России проходит конкурс «Православная инициатива», поэтому такие НКО имеют опыт написания заявок и к тому же подают их много – а чем больше заявок, тем выше шансы выиграть грант, поясняет Чукалин: «Кроме того, заявки подают в основном приходы церквей, часто в селах. Для оформления заявки нужно юрлицо, а в маленьком селе всего два типа юрлиц – либо территориальное самоуправление, либо церковный приход. Обычно это небольшие гранты – например, на строительство в селе парка или спортплощадок». При этом гранты получили и мусульмане, и еврейские проекты, подчеркивает Чукалин.

Гранты на 41 млн руб. выиграли 11 отделений «Боевого братства», возглавляемого экс-главой Подмосковья Борисом Громовым и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Самый крупный, около 20 млн руб., получила головная организация на проект «Память сильнее времени», приуроченный к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Российский союз молодежи (РСМ) получил 63,5 млн на проект по вовлечению молодежи в развитие малых городов и поселений. А самый крупный грант конкурса выиграло агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы», которое потратит 112 млн руб. на проект «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Всего на два конкурса 2018 г. было подано 19 000 заявок, победило 3573 проекта, общая сумма грантов составила 7,8 млрд руб.

В подобной раздаче грантов есть своя логика, считает политолог Алексей Макаркин. РПЦ – традиционный партнер власти, с маленькими проектами ей можно помочь, например если нужно поощрить активного священника. «Боевое братство» тоже давно работает с властью, к тому же в этом году юбилей вывода войск. А вот крупный грант РСМ может быть связан с протестным голосованием во многих малых городах на недавних выборах, считает эксперт: «Глубинка важна еще и потому, что во многих малых городах есть ощущение предела, что уже ни на чем нельзя сэкономить, и реформы очень сильно по ним ударят. Поэтому и возникают мысли поддержать местных активистов, на проекты которых не нужно много денег».