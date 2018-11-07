Политика / Безопасность и право

Кирилл Серебренников попросил его допросить

Процесс по делу «Седьмой студии» начался с показаний главного обвиняемого
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Первое заседание Мещанского суда Москвы по делу «Седьмой студии» заняло менее пяти часов и собрало полный зал – кроме журналистов и близких подсудимых поддержать художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и его коллег пришли писательница Людмила Улицкая, артисты и представители театрального сообщества. Помимо Серебренникова на скамье подсудимых находятся директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер «Седьмой студии» и директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Еще одна обвиняемая – сменившая Малобродского в проекте продюсер Екатерина Воронова – находится в международном розыске.

В начале заседания представитель Министерства культуры напомнил, что его ведомство заявило к подсудимым гражданский иск на сумму 133 млн руб. (из 214 млн руб., выделенных из бюджета министерства на проект «Платформа»). Никто из подсудимых виновным себя не признал, после чего прокурор Олег Лавров зачитал обвинительное заключение.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике