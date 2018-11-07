Кирилл Серебренников попросил его допросить

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Кирилл Серебренников (на фото) так пока и не услышал претензий Минкульта к проекту «Платформа» DPA / TASS

Первое заседание Мещанского суда Москвы по делу «Седьмой студии» заняло менее пяти часов и собрало полный зал – кроме журналистов и близких подсудимых поддержать художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и его коллег пришли писательница Людмила Улицкая, артисты и представители театрального сообщества. Помимо Серебренникова на скамье подсудимых находятся директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер «Седьмой студии» и директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Еще одна обвиняемая – сменившая Малобродского в проекте продюсер Екатерина Воронова – находится в международном розыске.

В начале заседания представитель Министерства культуры напомнил, что его ведомство заявило к подсудимым гражданский иск на сумму 133 млн руб. (из 214 млн руб., выделенных из бюджета министерства на проект «Платформа»). Никто из подсудимых виновным себя не признал, после чего прокурор Олег Лавров зачитал обвинительное заключение.