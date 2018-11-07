Серебренников дал показания в суде: «Я призываю Минкульт не бояться, не тушеваться»

Серебренников находится под домашним арестом больше года Сергей Фадеичев / ТАСС

Мещанский суд Москвы 7 ноября начал рассматривать по существу дело «Седьмой студии». Фигурантов дела, среди которых режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении бюджетных 133 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Первое заседание должно было состояться 25 октября, но его перенесли из-за болезни адвоката.

Что такое проект «Платформа» Экспериментальный проект Кирилла Серебренникова, запущенный в октябре 2011 г. на «Винзаводе» в Москве. Проект объединил четыре направления современного искусства — театр, танец, музыку и медиа. По версии следствия, фигуранты дела, в частности Серебренников, Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум, похитили 133 из 214 млн руб., полученных «Седьмой студией» на этот проект.

На заседании в среду Серебренников призвал чиновников Минкульта «не бояться, не тушеваться и выступить» в суде, чтобы объяснить, «что им не хватило на проекте "Платформа». «Если министерство не найдет в себе сил на это, я как худрук готов дать показания первым, в самом начале процесса, и рассказать, что было на проекте», — добавил режиссер. В итоге судья установила порядок, по которому сначала решено было допросить режиссера.

Во время допроса Серебренников описал, как появилась автономная некоммерческая организация (АНО) «Седьмая студия». Режиссер сообщил, что в 2011 г. на встрече с Дмитрием Медведевым (тогда — президент России) рассказал ему о «Платформе» и передал «листики с идеями проекта». Через некоторое время, по словам Серебренникова, ему прислали почтой документы, в которых говорилось, что проект рассмотрен.

Создать АНО для «общения» с министерством культуры, по словам Серебренникова, предложило само ведомство. Организация получила название «Седьмая студия». Ее созданием, рассказал режиссер, занимались два других фигуранта дела — Юрий Итин и Алексей Малобродский (гендиректор «Седьмой студии» и генпродюсер «Гоголь-центра» соответственно).

На вопрос о том, какова была его роль в «Седьмой студии», Серебренников ответил: «Учредитель». Он отметил, что не занимал административную должность, никаких распорядительских или финансовых функций не исполнял и не давал никаких указаний по ведению хозяйственной деятельности ни Итину, ни главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.

«Я отвечал за художественную и творческую часть, мы друг перед другом не отчитывались», — сказал Серебренников.

Режиссер также рассказал, как познакомился с фигурантами дела. По словам Серебренникова, мать Итина Анна Шполянская, которая работала в театре, рекомендовала сына в качестве менеджера. Итин стал гендиректором «Седьмой студии», поскольку «имел репутацию человека, сведущего в организации театрального проекта», объяснил режиссер. С Малобродским их познакомил уже Итин, сказав, что тот — «хороший специалист, который работал директором театра», сообщил режиссер. С Екатериной Вороновой, продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», которая была объявлена в розыск по делу, Серебренников, по его словам, был знаком ранее — их «связывали товарищеские отношения». Масляеву привел в организацию Итин, сообщил Серебренников. На вопрос о том, при каких обстоятельствах они познакомились, режиссер ответил: «[Итин] познакомил нас на "Винзаводе", сказал — это будет у нас главный бухгалтер». Серебренников отметил, что до этого видел Масляеву «пару раз». Указаний «в связи с ее должностью» он Масляевой не давал, подчеркнул режиссер. С еще одной фигуранткой дела — директором Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьей Апфельбаум - Серебренников, по его словам, познакомился во время обсуждения проекта с Минкультом.

Серебренников рассказал, что проект официально стартовал в октябре 2011 г., в то время как субсидия от Минкультуры пришла только в марте следующего года. Чтобы «не потерять сезон», Серебренников и Итин выделили свои деньги — по 1,5 млн руб., все эти деньги были переданы Малобродскому.

Во время заседания никто из фигурантов дела вину не признал. «Я не признавал и не признаю себя виновным. Это обвинение не только абсурдно, но оно действительно непонятно. Ты понимаешь все слова, но смысл понять не можешь», — подчеркнул Серебренников.

Следующее заседание суда пройдет 8 ноября. На нем допрос Серебренникова продолжится.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде