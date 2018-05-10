Путин ответил на просьбу МИДа Франции отпустить Серебренникова в Канны

По словам президента, он был бы рад помочь, но российское правосудие независимо

Кирилл Серебренников не смог представить свой фильм «Лето» на Каннском кинофестивале Joel C Ryan / Invision/AP

Российское правосудие независимо, поэтому режиссер Кирилл Серебренников не смог представить свой фильм «Лето» на Каннском кинофестивале, написал президент России Владимир Путин в письме министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора фестиваля Тьери Фермо. Видео с его заявлением публикует сайт RFI.

По словам Фермо, руководитель французского МИДа написал письмо Путину с просьбой посодействовать присутствию Серебренникова на фестивале. «Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина, который нам передал посол России во Франции», — сообщил Фермо. Ответ российского президента, по его словам, сводится к следующему: «Я был бы рад вам помочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в России независимо».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» о подлинности обнародованной Фермо переписки Путина и МИДа Франции.

Накануне в Каннах показали фильм Серебренникова «Лето» о жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Показ завершился овациями. Зрители встали со своих мест и в течение нескольких минут аплодировали. В российский прокат фильм выйдет 7 июня.

Серебренников с августа 2017 г. находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили на культурный проект «Платформа». Следствие предполагает, что режиссер и его знакомые похитили как минимум 68 млн руб. Серебренников отрицает свою вину. На суде он рассказывал, что когда Минкульт вовремя не перечислял деньги, то «все брали и вкладывали свои средства».

Премьера «Лета» в Каннах стала акцией в поддержку Кирилла Серебренникова