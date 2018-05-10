Политика / Социальная политика

Путин ответил на просьбу МИДа Франции отпустить Серебренникова в Канны

По словам президента, он был бы рад помочь, но российское правосудие независимо
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российское правосудие независимо, поэтому режиссер Кирилл Серебренников не смог представить свой фильм «Лето» на Каннском кинофестивале, написал президент России Владимир Путин в письме министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора фестиваля Тьери Фермо. Видео с его заявлением публикует сайт RFI.

По словам Фермо, руководитель французского МИДа написал письмо Путину с просьбой посодействовать присутствию Серебренникова на фестивале. «Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина, который нам передал посол России во Франции», — сообщил Фермо. Ответ российского президента, по его словам, сводится к следующему: «Я был бы рад вам помочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в России независимо».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» о подлинности обнародованной Фермо переписки Путина и МИДа Франции.

Накануне в Каннах показали фильм Серебренникова «Лето» о жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Показ завершился овациями. Зрители встали со своих мест и в течение нескольких минут аплодировали. В российский прокат фильм выйдет 7 июня.

Серебренников с августа 2017 г. находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили на культурный проект «Платформа». Следствие предполагает, что режиссер и его знакомые похитили как минимум 68 млн руб. Серебренников отрицает свою вину. На суде он рассказывал, что когда Минкульт вовремя не перечислял деньги, то «все брали и вкладывали свои средства».

Премьера «Лета» в Каннах стала акцией в поддержку Кирилла Серебренникова

Комментарии  ()
adm-aps
10:01 10.05.2018
Шутка дня
100
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике