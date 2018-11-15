ЕСПЧ признал политически мотивированными задержания и аресты Навального

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Сергей Савостьянов / ТАСС
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев жалобы политика Алексея Навального на Россию, признала его задержания и аресты в 2012–2014 гг. политически мотивированными и нарушающими его права. Решение опубликовано на сайте суда. Это окончательное решение по жалобам оппозиционера к российским властям.
В заключении суда указано, что представленные в суде свидетельства по эпизодам указывают на отдельные проявления системы, которая стремится неправомерно ограничить демократические права истца в нарушение Конвенции о правах человека. В отношении оппозиционера имело место нарушение ст. 18 Конвенции по правам человека (запрет ограничивать права человека для целей, которые не были прямо предусмотрены) в сочетании с нарушением права на свободу собраний и личную неприкосновенность, считает Страсбург.
Согласно решению Большой палаты, Навальному присуждена та же сумма, что была присуждена ему по предыдущему решению ЕСПЧ: 50 000 евро компенсации морального ущерба, 1025 евро компенсации материального ущерба, 12 653 евро компенсации на адвокатов и почтовые расходы.
Навальный прокомментировал в Twitter решение ЕСПЧ словами «правительство разгромлено».
«Навальный против России». Как прошло слушание по делу оппозиционера в ЕСПЧ
Vincent Kessler / Reuters
15 ноября Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрела жалобы Алексея Навального по делу «Навальный против России» и признала его задержания и аресты в 2012-2014 гг. политически мотивированными и нарушающими его права
Брат Алексея – Олег Навальный – приехал поддержать его в ЕСПЧ
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Frederick FLORIN / AFP
В заключении суда указано, что представленные в суде свидетельства по эпизодам указывают на отдельные проявления системы, которая стремится неправомерно ограничить демократические права истца в нарушение Конвенции о правах человека
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Vincent Kessler / Reuters
Это окончательное решение по жалобам оппозиционера к российским властям
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Vincent Kessler / Reuters
Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 г., признав, что Россией была нарушена ст. 11 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право граждан на свободу собраний
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Vincent Kessler / Reuters
Навальный прокомментировал в Twitter решение ЕСПЧ словами «правительство разгромлено»
В феврале 2017 г. ЕСПЧ присудил оппозиционеру компенсацию в 63 700 евро по делу «Навальный против России» о нарушении его прав при нескольких задержаниях и арестах после уличных акций 2011–2014 гг. Решение было вынесено по пяти жалобам, суд рассмотрел семь пунктов жалоб, которые касаются задержаний Навального 14 мая 2012 г., 28 мая 2012 г., 30 ноября 2012 г., 14 января 2013 г. и 6 июня 2014 г.
В апреле того же года Минюст России обжаловал это решение в Большой палате ЕСПЧ, настаивая, что нарушений прав Навального не было. В ведомстве отмечали, что «аргументация российских властей сформирована с учетом мнения компетентных государственных органов». В январе этого года Навальный выступил по этому делу в Большой палате.
13 ноября Навальный сообщил, что он собирался полететь в Европу, чтобы участвовать в оглашении решения Большой палаты ЕСПЧ, однако узнал, что на него наложено ограничение на выезд за границу. Причиной стало то, что за ним числится «ущерб, причиненный преступлением» на сумму 2,16 млн руб. Долг возник после того, как Никулинский суд Москвы в 2017 г. частично удовлетворил гражданский иск «Кировлеса» к Навальному. В тот же день политик оплатил долг, и Федеральная служба судебных приставов сняла с него ограничения.
Все административные аресты Алексея Навального
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
24 сентября оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста. В 2011-2018 гг. его приговаривали к административным арестам 10 раз, всего он провел в спецприемнике 192 дня
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Денис Абрамов / Ведомости
В 2011 г. Навальный был арестован на 15 суток после выступления 5 декабря 2011 г. на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов
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Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навальный получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции после того, как 9 мая его задержали у метро «Баррикадная» на «народных гуляниях»
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Денис Абрамов / Ведомости
В феврале 2014 г. Навальный был признан виновным в неисполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции в поддержку осужденных по «болотному делу», суд приговорил его к семи суткам административного ареста
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Филипп Киреев / ТАСС
В феврале 2015 г. Навальный арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро, когда он агитировал за марш «Весна»
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Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP
В марте 2017 г. Навальный был арестован на 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В июне 2017 г. политик был арестован на 30 суток – за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В октябре 2017 г. Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Из-за этого он не смог попасть на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента
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Евгений Разумный / Ведомости
15 мая 2018 г. Тверской районный суд назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая (на фото). На политика был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полицейскому. По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммировались
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Vasily MAXIMOV / AFP
В августе 2018 г. Навальный был вновь арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г. Из-за ареста Навальный пропустил акции против пенсионной реформы
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
24 сентября Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста – за публикацию анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа