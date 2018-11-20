Коммунисту Ищенко отказали в регистрации кандидатом в губернаторы Приморья

Коммунисту Андрею Ищенко отказали в регистрации из-за 11 двойных подписей Антон Балашов / ТАСС

Избирком Приморья отказал в регистрации на выборах губернатора Приморья коммунисту Андрею Ищенко. Об этом сообщает сайт КПРФ со ссылкой на издание VL.ru. Ищенко шел на выборы самовыдвиженцем и для регистрации ему нужно было собрать 140 подписей муниципальных депутатов из 26 районов региона. Коммунист сдал 147 подписей, однако избирком забраковал 13 из них: 11 депутатов уже оставили подписи за другого кандидата, а еще две подписи были от посторонних людей. Кроме того, в избиркоме сообщили, что Ищенко не предоставил сведения об имуществе и неправильно указал свой статус в организации «Дети войны».

«Я этого ожидал, ведь система пускает только своих. Чтобы выборы были легитимными, против политического тяжеловеса Олега Кожемяко надо выпускать достойных партнеров. Пока что на ринг против чемпиона мира по боксу выходят первоклашки», – цитирует Ищенко VL.ru

Проверку также не прошли Виктор Старицин (представитель Коммунистической партии социальной справедливости), Олег Митволь («Зеленые») и самовыдвиженец Александр Коваленко.

О том, что Ищенко не будет зарегистрирован, в понедельник «Ведомостям» говорили двое собеседников, близких к администрации президента. По их словам, планируется регистрация врио губернатора Олега Кожемяко, Андрея Андрейченко (ЛДПР), Игоря Степаненко («Патриоты России»), Алексея Тимченко (Партия роста) и Розы Чемерис («За женщин России»). Чемерис, Кожемяко, Степаненко уже зарегистрированы. У Ищенко много двойных подписей, пояснял один из собеседников: «Сбором подписей он пытается капитализировать свои успехи, потому что от истории с Приморьем КПРФ выгоду получила, ведя торг с федеральным центром, а лично Ищенко – нет». По его словам, риск второго тура высок, а если он будет, то кандидат от власти скорее всего проиграет.

На сентябрьских выборах у Ищенко не было проблем с прохождением муниципального фильтра. На выборах 9 сентября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не смог набрать необходимые для победы в первом туре 50% голосов избирателей. Во второй тур вышли Тарасенко и Ищенко, но его итоги были отменены из-за нарушений. В ходе всего подсчета голосов лидировал коммунист, однако при подсчете последнего процента протоколов вперед неожиданно вырвался Тарасенко. На повторных выборах КПРФ отказалась выдвигать Ищенко, и он пошел на выборы самовыдвиженцем.

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