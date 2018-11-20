Минюст раскритиковал процессуальные стандарты Европейского суда по правам человека

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Будущее отношений России и институтов Совета Европы выглядит неопределенным PATRICK SEEGER / EPA

Замминистра юстиции, представитель России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин раскритиковал процессуальные подходы суда. По его мнению, суду в Страсбурге, который называет себя «совестью Европы», есть чему поучиться у национальных судов любой из стран – участниц Совета Европы (СЕ), прежде чем указывать национальным правовым системам на их недостатки. Об этом Гальперин заявил, выступая на конференции, посвященной программам СЕ в России.

«Можно ли представить, что хотя бы в одном суде Европы 99% дел будет рассматриваться в бумажной, инквизиционной процедуре? – недоумевал он. – Или что суд сам, без заявления стороны, свободно переквалифицирует деяние с одной статьи на другую, откажет в удовлетворении заявленных требований, при этом удовлетворит требования по эпизодам, которых истец вообще не заявлял? Можно представить реакцию самого ЕСПЧ на ситуацию, при которой судье будет присуждена судом, в котором он работает, компенсация за участие в деле, в котором он принимал участие как адвокат? А затем он же будет принимать в качестве судьи участие в делах против ответчика, которого он еще несколько месяцев назад заваливал жалобами? Может ли хотя бы один суд на территории Европы закладывать час на рассмотрение дела с сотнями фигурантов и тысячами страниц материалов? Могут ли еще где-то заявители основывать свои доводы исключительно на ссылках из интернета, фотографиях из социальных сетей и материалах не известных никому «экспертов» с сомнительной репутацией? Где еще заявители смогут безнаказанно врать в суде, пользуясь отсутствием правил о допустимости, относимости и достоверности доказательств?»