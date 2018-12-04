Рейтинг Макрона бьет антирекорды на фоне протестов «желтых жилетов»

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Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона достиг самого низкого показателя на фоне протестов «желтых жилетов» Ludovic MARIN / AFP

Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона достиг самого низкого показателя на фоне протестов «желтых жилетов», продолжающихся уже более двух недель. Лишь 23% французов положительно оценивают работу президента, сообщило во вторник издание Paris Match со ссылкой на Французский институт общественного мнения (IFOP). Согласно его данным, с середины ноября уровень поддержки Макрона упал еще на 2 процентных пункта и сравнялся, таким образом, с антирекордом социалиста Франсуа Олланда – предшественника Макрона и наименее популярного президента в истории Франции (если отсчитывать от даты избрания обоих президентов).

За все хорошее

Протесты против запланированного повышения цен на топливо из-за поднятия налогов начались во Франции 17 ноября, когда по всей стране на улицу вышло 120 000 человек. В отличие от большинства французских протестных движений акции «желтых жилетов» (они выходят на улицы в светоотражающих жилетах, обязательных для находящихся на проезжей части автомобилистов) не были организованы профсоюзами или оппозиционными партиями, поясняет Deutsche Welle. Они координируют свои действия самостоятельно, в основном через социальные сети, и начинают все демонстрации спонтанно. Это усложняет возможность противодействия им со стороны французских властей.

Согласно предвыборной программе Макрона, избранного президентом весной 2017 г., повышение налога на топливо должно мотивировать людей перейти на альтернативные источники энергии в целях улучшения экологической ситуации. За этот год в том числе по рыночным причинам – из-за роста цен на нефть – цены на бензин уже повысились на 15%, а на дизельное топливо – на 23%, сообщает Euronews. Теперь оба вида топлива стоят около 1,5 евро за 1 л – это один из самых высоких показателей во всей Европе. По плану правительства с 1 января 2019 г. цены на бензин должны увеличиться еще на 2,9 евроцента, на дизель – на 6,5 евроцента за 1 л.