Врио губернатора Петербурга уволил двух заместителей

В отставку отправлены Игорь Албин, на которого жаловались Путину на пресс-конференции, и куратор финансового блока Михаил Мокрецов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух заместителей — Игоря Албина и Михаила Мокрецова, сообщается на сайте администрации города.

Первый был ответственным за решение вопросов капитального строительства, второй возглавлял финансовый блок. Их обязанности временно возложены на двух других вице-губернаторов — Николая Бондаренко и Сергея Мовчана соответственно.

На большой пресс-конференции Владимира Путина активистка сообщества обманутых дольщиков Алла Андреева пожаловалась президенту на Албина. Администрация Петербурга в тот же день сообщила, что Беглов встретится с Андреевой, а Албину и комитету по строительству было поручено «подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе». 21 декабря вице-губернатор прокомментировал претензии активистки в Facebook, обвинив ее в самопиаре, и заявил, что готов к отставке. Накануне Беглов раскритиковал строительный блок петербургского правительства, указав на низкие темпы строительства социальных объектов, метро и дорог.

О предстоящей отставке Мокрецов сообщал сам телеканалу «78». Он отмечал, что написал заявление об уходе еще 6 ноября, но по договоренности с врио губернатора дату увольнения перенесли на 10 декабря. «Фонтанка» писала, что, несмотря на это, 10 декабря чиновник вышел на работу.

Албин занял должность вице-губернатора Петербурга в 2014 г. До этого он занимал такие должности, как заместитель гендиректора Российского дорожного агентства (позже переименован в Федеральное дорожное агентство, Росавтодор), первый заместитель министра транспорта, член Совета Федерации. С 2007 по 2012 г. был губернатором Костромской области, с 2012 по 2014 г. — министром регионального развития. Албин — чиновник, который в 2017 г. объяснил течь в крыше стадиона «Зенит-арена» (переименована в «Газпром арену») тем, что ее повредили бакланы. В декабре этого года он признался, что выдумал эту историю.

Мокрецов стал вице-губернатором Петербурга в 2013 г. С 2007 по 2010 г. был руководителем ФНС России, с апреля 2010 г. по декабря 2011 г. занимал должность начальника аппарата министра обороны, затем около полутора лет — помощника полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Беглов стал врио губернатора Петербурга 3 октября. Он занял должность Георгия Полтавченко. Последний был избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании (ОСК).