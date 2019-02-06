Первый реальный приговор последователю «Свидетелей Иеговы» оказался показательно суровым

Свидетель стал заключенным Александр Артеменков / ТАСС

Суд в Орле в среду приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании и последователя «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. Это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации.

По версии следствия, Кристенсен руководил общиной «Свидетелей Иеговы» в Орле, распоряжался ее имуществом, организовывал сбор денег и распространял литературу для привлечения адептов. Адвокат Кристенсена Антон Богданов сказал «Ведомостям», что собирается обжаловать приговор: «Об УДО мы сможем просить уже 26 мая этого года. Но главная задача для нас – это апелляция и полное оправдание. У нас иногда за убийства без отягчающих обстоятельств дают такой срок. А в данном случае человек лишился свободы за свои религиозные убеждения».

Кристенсена задержали в мае 2017 г. и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации, от 6 до 10 лет лишения свободы), с этого времени он содержится в СИЗО.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен написал в твиттере, что озабочен приговором, и призвал российские власти уважать свободу вероисповедания: «МИД будет продолжать внимательно следить за делом и помогать Кристенсену, если он решит подать апелляцию».

В апреле 2017 г. Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы», под запрет попало около 400 местных общин. После этого юристы центра подали иск в ЕСПЧ, требуя 79 млн евро компенсации. По данным «Мемориала», не менее 81 свидетеля преследуется по ст. 282.2, из них 30 человек находятся под стражей и 23 – под домашним арестом. В декабре 2018 г. президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) предлагал «внимательно разобраться» в ситуации со «Свидетелями Иеговы»: «Они тоже христиане, за что их преследовать – я тоже не очень понимаю». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду воздержался от комментариев, заявив, что просто за исповедание религии такой приговор не мог быть вынесен: «По всей видимости, были какие-то аргументы и какие-то поводы для обвинения. Но поскольку я их не знаю, я ничего не могу сказать».

Суд мог дать срок ниже низшего предела, реального срока не давали еще никому из свидетелей, говорит руководитель центра «Сова» и член СПЧ Александр Верховский: «Загадка – почему Кристенсен подвергся такому преследованию. Ощущение, что он кому-то лично перешел дорогу». Пока слова президента на заседании СПЧ никакого результата не принесли, «аресты продолжаются и все идет своим чередом», отмечает эксперт. По его словам, «Свидетели Иеговы» – «жирная мишень», они всегда раздражали власти тем, что принципиально не шли ни на какое сотрудничество, при этом всегда исполняли закон. Кроме того, они американские по своему управлению, что тоже делает подозрительными для властей, добавляет Верховский: «Рациональной причины для такого преследования нет. Возможно, кто-то из властей имеет на них зуб. Масштабная кампания против них началась в 2009 г. с подачи генпрокурора, но он не может двигать эту машину один. Эти дела всегда ведет ФСБ, хотя могли бы вести и полицейские из центра по борьбе с экстремизмом».

Ранее свидетелям Иеговы не выносили таких суровых приговоров, подтверждает религиовед Роман Лункин. Он вспоминает ситуацию в Таганроге, где их тоже приговорили к реальным срокам, но дела прекратили из-за истечения срока давности. «Юристы после решения Верховного суда предупреждали, что оно приведет к уголовным преследованиям с реальными сроками. Приговор основывается на антиэкстремистском законодательстве, судье некуда было деваться – есть решение Верховного суда и закон об экстремистской деятельности», – поясняет эксперт. По его мнению, это показательный приговор и для российских верующих, и для иностранных миссионеров: «Вероятно, приговор вызовет реакцию в Евросоюзе, будет поднят вопрос о преследовании верующих в России, и, возможно, это станет идеологическим обоснованием для новых санкций». А вот слова Путина на встрече с СПЧ и не могли иметь никаких последствий, считает Лункин: «В ответе Минюста ЕСПЧ говорится, что в личном качестве свидетели могут исповедовать свою веру, хотя на деле любое собрание, чтение и распространение Библии в их переводе, которая тоже запрещена, является поводом для уголовного преследования. Это противоречит праву на свободу совести и убеждений, а, соответственно, и Конституции».