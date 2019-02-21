Иран пошел в обход

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В иранской экономике снова начался спад, а курс риала на черном рынке опустился более чем на 50% в 2018 г. Vahid Salemi / AP

Вновь введенные США санкции заставляют бизнес и правительство Ирана придумывать новые и вспоминать старые способы их обхода. У некоторых компаний получается сделать это с помощью сложных международных схем.

Иранский бизнесмен Хусейн (свое настоящее имя он просил не называть) рассказал Financial Times (FT), как ему удается импортировать товары из Европы. У него есть посредники в Омане и Китае, но с ними расходы на транспортировку увеличились на 25%. Раньше он поставлял товары через Дубай, но теперь это сложно, так как ОАЭ поддерживают попытки США оказать давление на Иран. Платежи Хусейну приходится делать банку-контрагенту в Турции и через «другие каналы», а не напрямую европейским банкам, так как они боятся нарушить санкции Вашингтона, не позволяющие Ирану проводить транзакции в долларах.