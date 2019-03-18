Грудинин близок к получению мандата депутата Госдумы
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Президиум ЦК КПРФ в понедельник проголосовал за передачу мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову, директору подмосковного совхоза им. Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, все члены президиума высказались «за», а секретариат ЦК поддержал решение президиума единогласно. О решении передать мандат Алферова Грудинину рассказал на прошлой неделе лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В конце февраля Грудинин лишился мандата депутата горсовета подмосковного Видного по представлению прокуратуры, обнаружившей у него незадекларированный офшор Bontro LTD в Белизе. Сам Грудинин говорил «Коммерсанту», что если бы прокуратура вызвала его, то он смог бы доказать, что на момент выборов офшора у него не было.
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