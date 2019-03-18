Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4776 от 19.03.2019 под заголовком: Мандат с оговорками

Грудинин близок к получению мандата депутата Госдумы

Но его возвращению в публичную политику еще могут помешать, считают партийцы и эксперты

Президиум ЦК КПРФ в понедельник проголосовал за передачу мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову, директору подмосковного совхоза им. Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, все члены президиума высказались «за», а секретариат ЦК поддержал решение президиума единогласно. О решении передать мандат Алферова Грудинину рассказал на прошлой неделе лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В конце февраля Грудинин лишился мандата депутата горсовета подмосковного Видного по представлению прокуратуры, обнаружившей у него незадекларированный офшор Bontro LTD в Белизе. Сам Грудинин говорил «Коммерсанту», что если бы прокуратура вызвала его, то он смог бы доказать, что на момент выборов офшора у него не было.

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