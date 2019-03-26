Политика / Власть

Кремлевские эксперты похвалили президента за новую кадровую политику

По их мнению, массовая смена губернаторов улучшает ситуацию в регионах

В большинстве регионов, где в последние два года сменились губернаторы, положительные оценки населением руководителей субъектов встречаются чаще, чем отрицательные. Об этом говорится в докладе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) о новой кадровой политике в регионах, который обсуждался во вторник на круглом столе. Как полагают авторы доклада, с октября 2016 г. курс президента на обновление регионального госуправления стал оформляться в комплексную кадровую политику: за этот период губернаторские выборы прошли в 42 субъектах, в 31 из них на посты руководителей баллотировались новые кандидаты. И лишь один из назначенных президентом врио (в Приморском крае) за это время не смог победить в первом туре (еще три поражения потерпели губернаторы, пытавшиеся переизбраться на новый срок), говорится в докладе.

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Комментарии
Даша Бук.
12:10 26.03.2019
Статья 77 Конституции РФ: 1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации...
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