Кремлевские эксперты похвалили президента за новую кадровую политику
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В большинстве регионов, где в последние два года сменились губернаторы, положительные оценки населением руководителей субъектов встречаются чаще, чем отрицательные. Об этом говорится в докладе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) о новой кадровой политике в регионах, который обсуждался во вторник на круглом столе. Как полагают авторы доклада, с октября 2016 г. курс президента на обновление регионального госуправления стал оформляться в комплексную кадровую политику: за этот период губернаторские выборы прошли в 42 субъектах, в 31 из них на посты руководителей баллотировались новые кандидаты. И лишь один из назначенных президентом врио (в Приморском крае) за это время не смог победить в первом туре (еще три поражения потерпели губернаторы, пытавшиеся переизбраться на новый срок), говорится в докладе.
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