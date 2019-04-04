Законопроект о видеосъемке на участках угрожает чистоте выборов

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Речь в проекте идет о разрешении всех видов наблюдения, в том числе и съемки Антон Вергун / ТАСС

Бывший уполномоченный по правам человека, а ныне сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об организации фото- и видеосъемки на избирательных участках. Согласно документу, члены избиркомов, наблюдатели и журналисты могут делать это, предварительно уведомив руководство комиссии и только с места, которое определено председателем избиркома (сейчас такое ограничение распространяется только на наблюдателей). В регионах отсутствует единый подход к съемке на участках, сказано в пояснительной записке: где-то нет никаких ограничений, а где-то съемка расценивается комиссиями как вмешательство в их деятельность. При этом Центризбирком (ЦИК) в своих рекомендациях указывает, что наблюдатели и иные лица, которые вправе находиться на участке, могут открыто снимать голосование и подсчет голосов.

Речь в проекте идет о разрешении всех видов наблюдения, в том числе и съемки, поясняет Лукин: «Председатели комиссий должны обеспечить эффективную реализацию этого закона, чтобы съемка не мешала голосованию. Законопроект направлен на расширение прав граждан, а не на их сужение». Сенатор согласен, что председатель комиссии может определить неудобное место для съемки, но есть и право избирателей голосовать в «нормальной спокойной обстановке»: «В проекте не написано, что можно запретить съемку. Эффективная реализация закона в том, чтобы заранее подготовить места по согласованию с журналистами – чтобы было удобно и им, и избирателям. Если на выборах идет серьезная борьба, то на участке может собраться огромное количество людей, которые могут мешать голосованию. По-моему, это реальная проблема».