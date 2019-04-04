Против лидера венесуэльской оппозиции начато уголовное преследование

Верховный суд Венесуэлы запустил уголовный процесс против лидера оппозиции Хуана Гуайдо Natacha Pisarenko / AP

Верховный суд Венесуэлы запустил уголовный процесс против лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны в конце января. Об этом в четверг сообщил член Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Гарсия Серпа. По его словам, Гуайдо «должен ответить за все, что сделал, и за предательство родины». НУС Венесуэлы – это законодательный орган, который был создан в противовес оппозиционному парламенту и контролируется сторонниками действующего президента Николаса Мадуро. Именно этот орган по рекомендации Верховного суда ранее лишил Гуайдо депутатского иммунитета, сделав возможным продолжение судебного процесса, сообщало Reuters. Иммунитет был положен Гуайдо как председателю Национальной ассамблеи. В январе, после того как он объявил себя временным президентом Венесуэлы, а в стране начались массовые акции в его поддержку, генпрокуратура открыла расследование о связях оппозиционера со «случаями насилия». Обвинение ему предъявлено не было, но Верховный суд Венесуэлы запретил политику покидать пределы страны. Гуайдо игнорировал этот запрет, отправившись в феврале в тур по латиноамериканским странам. Согласно конституции Венесуэлы, лишение парламентского иммунитета невозможно без одобрения самого законодательного органа, отмечает адвокат Хосе Винсенте Аро. Он назвал этот случай «конституционным мошенничеством».

Сам Гуайдо заявил, что не собирается уклоняться от ответственности. «Если они хотят двигаться вперед, им придется принять последствия», – отметил он. Ранее советник президента США Джон Болтон говорил, что угрозы безопасности Гуайдо «будут встречены решительным и значительным ответом». Европейский союз осудил решение НУС, назвав его нарушением конституции Венесуэлы, принципов верховенства закона и разделения властей. Уголовное расследование ведет к дальнейшей поляризации страны и усилению напряженности, говорится в официальном заявлении ЕС.

Большинство стран Запада признали Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Россия, Китай и Мексика признают власть действующего президента Мадуро. «Мадуро сейчас делает пробные шаги – сначала запретил выезд Гуайдо, потом арестовал его соратника Роберто Марреро, теперь лишил депутатской неприкосновенности и открыл уголовное дело», – разъясняет старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Дмитрий Морозов. «На все предыдущие шаги жесткого ответа со стороны американцев так и не последовало, несмотря на то что было много разговоров о возможном военном вмешательстве. Если так будет и сейчас, то Мадуро, конечно, избавится от Гуайдо», – считает эксперт. Однако, по его словам, это маловероятно: американцы вряд ли будут терпеть такую пощечину от Мадуро. Если Гуайдо арестуют, несмотря на то что США признали его президентом, США будут реагировать жестче. Кроме того, ООН, которая раньше выступала как нейтральная сторона, теперь все больше занимает «антимадуровскую» позицию». Тем не менее «надо понимать, что цель США – это не военный разгром Венесуэлы, а смена режима, причем США не хотят, чтобы эта смена выглядела навязанной ими сверху. Они хотят выглядеть освободителями, а не завоевателями. Поэтому, например, я думаю, недавние инциденты с отключением электричества были американской провокацией. Само по себе открытие уголовного дела вряд ли вызовет жесткую реакцию США, но арест вполне может привести к эскалации», – резюмирует Морозов.