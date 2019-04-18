Бывший президент РЖД победил на конкурсе грантов для политологов

Максим Стулов / Ведомости

По итогам конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), один из грантов получил проект, возглавляемый бывшим президентом РЖД, доктором политических наук Владимиром Якуниным, который сейчас руководит отделом политологии в Центре политологии Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН. Проект называется «Возможности оценки устойчивости и повышения функциональности современных государственных систем», размер полученного гранта на сайте РФФИ не указан, но известно, что гранты выделялись на сумму от 400 000 до 3 млн руб.

Заявка на грант подана от имени Центра политологии ИСПИ РАН, подтвердил «Ведомостям» представитель Якунина Григорий Левченко: «Эта работа продолжает серию исследований участников проекта – ИСПИ РАН и факультета политологии МГУ». Исследование будет осуществляться силами сотрудников этих научных организаций, добавил он. Размер полученного гранта Левченко не знает, но заявка, по его словам, подавалась на 3 млн руб.

Руководителем Центра политологии ИСПИ является Андрей Шутов – декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров ЭИСИ. Представитель Шутова сказал, что пока не может с ним связаться. На сайте факультета политологии МГУ Якунин значится как завкафедрой государственной политики. Свою научно-педагогическую деятельность он ведет с 2004 г., а работает на кафедре с 2011 г.

В четверг были подведены итоги четырех конкурсов, которые проводят РФФИ и ЭИСИ: из 982 заявок, допущенных до экспертизы, было выбрано 145 победителей. Среди тем конкурсов самой популярной стала «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования», эти проекты будут реализовывать уже «состоявшиеся политологи», говорится на сайте ЭИСИ. Именно в рамках этого конкурса получил грант проект Якунина. На конкурс принимались заявки, касающиеся развития партийно-политической системы России, повышения эффективности современных государственных систем, новых коммуникативных технологий в общественно-политических процессах.

Помимо этого у конкурса были еще три направления: для молодых политологов, для молодых политологов под руководством ученого-наставника и конкурс на издание лучших научных трудов по общественно-политическим наукам. «Реализуемые проекты позволят не только придать импульс развитию политической науки в стране, но и ускорить создание новых национальных политологических школ. Немаловажно, что темы, по которым будут проводиться исследования, полностью соответствуют повестке дня – они дадут ответы на вопросы, значимые как для России, так и для мирового сообщества», – цитирует сайт ЭИСИ слова Андрея Шутова. В информации на сайте также подчеркивается, что первое мероприятие в рамках нынешнего конкурса – заседание экспертного совета конкурсов ЭИСИ – состоялось 31 января в администрации президента, а в экспертный совет вошли «ведущие российские политологи, специалисты в различных отраслях современного политологического знания».

Ранее о необходимости поддержки исследований в сфере общественно-политических наук заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на III Съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 г. «Мы говорим сейчас о необходимости сформировать помимо Российского фонда фундаментальных исследований, который в том числе и гуманитарные науки финансирует, еще дополнительно при поддержке государства грантовый фонд по общественно-политическим наукам, который поддержал бы значимые исследовательские направления и образовательные проекты именно в этой сфере», – отметил Кириенко (цитата по ТАСС).