Оппозиция в Венесуэле готова принять военную помощь США
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Попытка государственного переворота в Венесуэле 30 апреля закончилась провалом. Это признали и действующий президент страны Николас Мадуро, и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. При подготовке к госперевороту были допущены ошибки, объяснил Гуайдо в интервью The Washington Post. В частности, оппозиция ошибочно рассчитывала на поддержку со стороны армии. Гуайдо также заявил о готовности принять военную помощь от Вашингтона, если она будет предложена, однако уточнил, что не одобряет одностороннее вооруженное вмешательство со стороны США.
В ответ Мадуро обвинил власти США в том, что они пытаются осуществить в Венесуэле госпереворот, и призвал военных быть готовыми к военному вторжению США, сообщила El Pais. По его словам, для военного вторжения в Венесуэлу США могут использовать доктрину Монро: «Они намерены использовать доктрину Монро для повторного заселения Латинской Америки и территорий Карибского бассейна, они нацелены на богатство Венесуэлы».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}