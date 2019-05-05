Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Оппозиция думает об интервенции

Оппозиция в Венесуэле готова принять военную помощь США

После того как армия не поддержала попытку свержения Николаса Мадуро

Попытка государственного переворота в Венесуэле 30 апреля закончилась провалом. Это признали и действующий президент страны Николас Мадуро, и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. При подготовке к госперевороту были допущены ошибки, объяснил Гуайдо в интервью The Washington Post. В частности, оппозиция ошибочно рассчитывала на поддержку со стороны армии. Гуайдо также заявил о готовности принять военную помощь от Вашингтона, если она будет предложена, однако уточнил, что не одобряет одностороннее вооруженное вмешательство со стороны США.

В ответ Мадуро обвинил власти США в том, что они пытаются осуществить в Венесуэле госпереворот, и призвал военных быть готовыми к военному вторжению США, сообщила El Pais. По его словам, для военного вторжения в Венесуэлу США могут использовать доктрину Монро: «Они намерены использовать доктрину Монро для повторного заселения Латинской Америки и территорий Карибского бассейна, они нацелены на богатство Венесуэлы».

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Комментарии
Lupus_
12:38 06.05.2019
Хаваете американскую пропаганду самого низкопробного пошиба? Да Вы гурман! Приятного аппетита!
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