В Москве пройдет митинг за допуск на выборы

На этой неделе к выборам в Мосгордуму не допустили Яшина, Гудкова, Соболь и других оппозиционеров

Максим Стулов / Ведомости

В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам. Организаторами стали представители незарегистрированной Либертарианской партии. Митинг был согласован московскими властями. «Это митинг за равенство перед законом и против должностных преступлений», – говорится в его анонсе.

В начале недели стало известно, что ряд оппозиционеров не допустят к выборам в Мосгордуму, поскольку избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. Таким образом, к выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину. Оппозиционеры заявили, что при проверке подписей многие были забракованы графологами, с ошибками вводились подписные данные, которые проверялись через систему ГАС «Выборы» и базу МВД. Всего к выборам допустили шестерых оппозиционеров, которые собирали подписи.

В прошлое воскресенье кандидаты от оппозиции, в том числе те, которые считались непримиримыми противниками, такие как члены «Яблока» и сторонники Навального, провели совместную «встречу с избирателями» в Новопушкинском сквере. Акция не была согласована с властями Москвы. После Новопушкинского сквера участники акции проследовали к зданию мэрии Москвы, а потом к Мосгоризбиркому. По официальным данным, были задержаны 25 человек, в том числе Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина и Илья Яшин. С понедельника по пятницу оппозиционеры встречались со своими сторонниками по вечерам на Трубной площади, эти акции не были согласованы властями.

На этой неделе Гудков, Соболь, Жданов, несколько членов «Яблока», которых не допустили к выборам, подали жалобы на решения окружных комиссий в Мосгоризбирком. Кроме того, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что встретится с не допущенными к выборам кандидатами в следующий вторник – до этого она находилась на больничном.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, выбирать будут 45 депутатов. Документы на регистрацию на выборы сдали 290 человек, прошли регистрацию 233 кандидата: 179 – от партий, 62 – самовыдвиженцы, рассказал на этой неделе председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Распределение по партиям следующее: 45 кандидатов – от ЛДПР, 44 – от КПРФ, 40 – от «Справедливой России», 32 – от «Коммунистов России», четыре – от «Родины», два – от «Яблока» и по одному кандидату от «Гражданской силы», Партии зеленых и Партии роста. Кандидатов от «Единой России» в списке нет: все ее представители идут на выборы самовыдвиженцами.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму