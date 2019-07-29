Бизнес-омбудсмен предлагает усовершенствовать процедуру применения залога

Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: были выпущены под залог в 2018 г., по данным Верховного суда. К 360 из них залог был применен на стадии предварительного следствия

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«Нынешний порядок сильно затрудняет подачу ходатайства о залоге», – объяснил Титов «Ведомостям» Максим Стулов / Ведомости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей. Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями президента по итогам июньской прямой линии, надеется Титов. Согласно одному из них Генпрокуратура и Верховный суд должны до 1 декабря представить свои предложения по устранению причин и условий, способствующих злоупотреблению такой мерой пресечения.

Несмотря на законодательные ограничения относительно ареста по экономическим делам, почти половине бизнесменов, обратившихся к уполномоченному в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, говорится в письме Титова (есть у «Ведомостей»). И только к двум в 2018 г. был применен залог. Суды, рассматривая ходатайства об аресте, продолжают ориентироваться на позицию следствия, не выясняя, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательской деятельности. При этом требование УПК об изложении судом мотивов, в силу которых он считает невозможным избрание другой меры пресечения, исполняется исключительно формально, отмечается в письме.