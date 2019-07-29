Бизнес-омбудсмен предлагает усовершенствовать процедуру применения залога
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей. Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями президента по итогам июньской прямой линии, надеется Титов. Согласно одному из них Генпрокуратура и Верховный суд должны до 1 декабря представить свои предложения по устранению причин и условий, способствующих злоупотреблению такой мерой пресечения.
Несмотря на законодательные ограничения относительно ареста по экономическим делам, почти половине бизнесменов, обратившихся к уполномоченному в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, говорится в письме Титова (есть у «Ведомостей»). И только к двум в 2018 г. был применен залог. Суды, рассматривая ходатайства об аресте, продолжают ориентироваться на позицию следствия, не выясняя, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательской деятельности. При этом требование УПК об изложении судом мотивов, в силу которых он считает невозможным избрание другой меры пресечения, исполняется исключительно формально, отмечается в письме.
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