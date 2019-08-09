В Киргизии арестовали активы бывшего президента Атамбаева

Суд пока предъявил ему обвинение только в одном преступлении

Пресс-служба президента России

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решением суда арестован до 26 августа. Пока ему предъявлено только одно обвинение из обширного списка — помощь в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, рассказал РБК адвокат Атамбаева Сергей Слесарев. Батукаева приговорили к 16 годам заключения, но в 2013 г. освободили из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Он уехал из Киргизии, но затем выяснилось, что он здоров, а к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники.

Кроме того, прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента страны в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном изъятии земель и других нарушениях закона. Атамбаев все обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности в июле 2019 г. Бывший президент был задержан 8 августа в своей резиденции, которую спецслужбы страны штурмовали почти сутки. В спецоперации участвовали около 3 000 сотрудников милиции и спецтехника. Сам Атамбаев заявил, что отстреливался из наградного оружия, однако был вынужден сдаться, чтобы не допустить роста числа жертв.

Во время осады погиб заместитель командира подразделения «Альфа». По данным Минздрава Киргизии, в столкновениях в киргизской столице и ее пригородах 7-8 августа пострадали 132 человека, 20 человек остаются в больнице.

Что происходит после ареста Атамбаева

После задержания бывшего президента сторонники Атамбаева 8 августа двинулись в Бишкек. Они собрались в центре города и требовали отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Правоохранители применила спецсредства и слезоточивый газ для разгона сторонников Атамбаева. Были задержаны более 40 человек.

Действующий президент обвинил Атамбаева в нарушении Конституции из-за сопротивления силовикам. МВД Киргизии возбудило несколько уголовных дел после массовых беспорядков у резиденции бывшего президента.

Как отмечает информагентство «24.kg», после этого МВД арестовало активы бывшего президента - решением суда наложен арест на имущество ОАО «Медиа Форум» и телевидения «Апрель ТВ». Телеканал «Апрель» активно освещал ситуацию в селе Кой-Таш, где шел штурм резиденции Атамбаева. В период обострения столкновений спецназа и протестующих цифровое вещание «Апреля» было прервано, но сотрудники канала продолжили эфир на YouTube.

Как сообщается на сайте канала, всех его сотрудников вывел из здания спецназ. «На улице сейчас стоят спецназовцы в камуфляже, масках и с оружием. Они никого не пускают в здание», — заявил директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложнико

Также правоохранительные органы намерены допросить сторонников Атамбаева. Сын бывшего президента Сейитбек Атамбаев уже допрошен в Главном следственного управления МВД. Беседа со следователями длилась несколько часов. Пока у Атамбаева-младшего статус свидетеля.