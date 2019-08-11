Политика / Международные отношения

Протестам в Москве и Гонконге нашли общего организатора

Россия и Китай могут совместно обвинить США во вмешательстве в их внутренние дела

Российские власти предлагают китайской стороне обменяться сведениями о причастности зарубежных стран к организации протестов в Москве и Гонконге. Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что «будет весьма правильным обменяться подобными данными по линии соответствующих служб». По словам Захаровой, в частности, у нее уже намечены консультации с китайскими коллегами – специалистами в информационной сфере.

Ранее МИД России сделал представления властям США и Германии «с приведением конкретных примеров <...> которые свидетельствуют о том, что эти государства, используя СМИ, напрямую вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику», напомнила Захарова. Претензии к посольству США возникли после публикации на его сайте маршрута несогласованной акции в Москве 3 августа. А Германия получила выговор за материалы Deutsche Welle, в которых МИД усмотрел призывы к москвичам выходить на ту же акцию. По словам Захаровой, это не единственные примеры и в МИДе уже скопилась большая подборка. Ранее в Госдуме и Совете Федерации предложили провести расследование зарубежного вмешательства в российские выборы; в пятницу лидер думских единороссов Сергей Неверов от имени фракции поддержал эту инициативу.

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