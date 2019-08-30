Председателю Верховного суда предстоит участие в конкурсе

Очередной срок полномочий Вячеслава Лебедева истекает 21 мая следующего года Денис Абрамов / Ведомости

В течение ближайших дней Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявит о вакансии на должность председателя Верховного суда. Об этом «Ведомостям» рассказали человек в судебном департаменте при Верховном суде (организация отвечает за публикацию объявления о вакансии) и еще один собеседник в судейском сообществе. Предполагается, что собрать заявки от желающих занять вакантную должность должны до 16 сентября. Руководитель аппарата квалификационной коллегии Андрей Мишин отказался от комментариев. Речь идет о стандартной процедуре, говорит пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов: срок полномочий председателя Верховного суда истекает в следующем году. В соответствии с законом вакансия замещается с использованием конкурсной процедуры, напоминает он.

Срок полномочий председателя Верховного суда – шесть лет. На должность его назначает Совет Федерации по представлению президента. Но до этого, как и любой судья, председатель должен пройти процедуру конкурсного отбора. Высшая квалификационная коллегия объявляет о вакансии, принимает заявки от претендентов и рассматривает их кандидатуры – не работающие судьями соискатели должны предварительно сдать квалификационный экзамен. Заслуживших доверие коллегии кандидатов она рекомендует президенту.

Очередной срок полномочий Вячеслава Лебедева истекает 21 мая следующего года: последнее переназначение на должность он проходил в 2014 г., при формировании объединенного Верховного суда после упразднения Высшего арбитражного. Не существует препятствий и для его переназначения на новый срок: с 2012 г. президентской поправкой отменен ранее существовавший для должности председателя Верховного суда возрастной предел в 70 лет, а также запрет занимать эту должность более двух сроков. С тех пор Лебедев успел пройти процедуру переназначения дважды: в 2012 и 2014 гг. Нет никаких причин для того, чтобы не сделать это в очередной раз, говорит собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе. Но, знает человек в Судебном департаменте, на этот раз далеко не все подчиненные Лебедева так уверены в повторении традиционного сценария: отставки председателя ждали еще в августе прошлого года, когда он отпраздновал 75-летний юбилей. По словам собеседника «Ведомостей», в качестве возможного преемника Лебедева тогда обсуждали кандидатуру бывшего судьи Верховного суда, а еще раньше – руководителя секретариата председателя Верховного суда Алексея Харламова, сейчас он возглавляет Московский областной суд.

Обращает на себя внимание и довольно ранний старт конкурсных процедур. По правилам, о вакансии должно быть объявлено минимум за полгода до ее появления, и обычно ВККС не спешит это делать заранее. Но на этот раз конкурс объявляется за девять месяцев до открытия вакансии.

Лебедев возглавляет высший суд страны уже более 30 лет: в июле 1989 г. он был назначен председателем Верховного суда РСФСР и с тех пор сохранял должность, невзирая на все политические потрясения. Трижды – в 1999, 2007 и 2012 гг. – он переназначался на свой пост по представлению президента, а в 2014 г. еще на шесть лет стал главой объединенного Верховного суда.

Вячеслав Лебедев – самый большой долгожитель в российской политике, во многом именно он обеспечил консервативность национальной судебной системы, говорит ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков. Это нельзя считать сугубо отрицательным качеством, отмечает эксперт, в наших условиях это позволило отчасти компенсировать законодательную чехарду. Лебедев пользуется доверием президента и у него есть свое видение, своя концепция судебной системы, продолжает Волков. Председатель Верховного суда определенно является сторонником хорошо организованной и вертикально управляемой структуры, именно при нем сформировался управляемый корпус председателей судов, а штат судебных секретарей превратился в кадровую базу судейского корпуса. Развитие судебной системы Лебедев понимает, в основном, как развитие ее материальной составляющей. Его безусловным достижением следует считать федеральную целевую программу развития судебной системы, создание новой инфраструктуры и внедрение аудио- и видеозаписи судебных процессов. Укрепление материальной базы оказалось одним из немногих доступных направлений развития судебной системы, но можно также сказать, что во многом оно было обеспечено за счет отказа от независимости судебной ветви власти, рассуждает эксперт. Лебедеву же принадлежит идея последней реформы судебных инстанций, с учреждением самостоятельных апелляционных и кассационных судов, напоминает Волков, хотя на кадровом уровне эта реформа нивелирована блестяще: в новые кресла пересели старые председатели. На взгляд эксперта, хуже всего Лебедеву удалась система образования судей: Академия правосудия, хоть и финансируется отдельной бюджетной строкой, явно не справляется со стоящими перед ней задачами. Не удалось Лебедеву пролоббировать и создание самостоятельной судебной службы, которая, правда, особо и не нужна, и внедрить в уголовное право новый вид наказания – уголовный проступок. Явный минус – изгнание из судебной системы практически всего состава Высшего арбитражного суда, это огромная потеря для нее, считает эксперт. В целом, Лебедев – тот человек, который обеспечил преемственность между советской и современной судебной системой, подводит итог Волков, – когда судебная система фактически является частью правоохранительной системы и не осуществляет функции противовеса, не является независимой ветвью власти.