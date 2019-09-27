Совет Европы: Россия исполнила решение ЕСПЧ о праве голоса для заключенных
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Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) признал исполненным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Анчугов и Гладков против России», сообщается на сайте Совета Европы. Вынесенное еще в 2013 г. решение, из которого вытекало требование предоставить право голоса заключенным, привело к одному из самых серьезных конфликтов между позицией ЕСПЧ и национальным правом. Оно же стало первым, невозможность исполнения которого в России признал Конституционный суд.
Ссылаясь на прямой запрет в Основном законе, Конституционный суд заявил о невозможности даже частичного возврата права голоса осужденным в местах лишения свободы. В то же время он дал понять, что законодатель вправе изменить условия содержания в колониях-поселениях и оптимизировать систему наказания, переведя часть санкций в альтернативные лишению свободы.
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