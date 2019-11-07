Индия продолжит закупки российского оружия вопреки санкциям США

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны страны Раджнатх Сингх завершил свой визит в Москву, проведя 5–6 ноября серию встреч с российскими чиновниками. С министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу Юрием Борисовым он поочередно обсудил вопросы военно-технического сотрудничества, а с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым поучаствовал в конференции, ключевой темой которой стала реализация и перспективы двусторонних проектов в области высокотехнологичной промышленности. Сам Сингх, по сообщению на сайте российского правительства, сказал, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией и укрепление связей между оборонными предприятиями обеих стран.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, визит министра обороны Индии был крайне важен для российской стороны для подтверждения индийской стороной неизменности курса, взятого в сфере военно-технического сотрудничества с Россией. Сингх назначен министром в мае этого года, после того как партия БДП премьера Нарендры Моди осталась правящей, одержав неожиданно убедительную победу на очередных парламентских выборах. В ходе переговоров российским переговорщикам индийская делегация дала понять, что Индия готова и далее развивать военно-техническое сотрудничество с Россией вопреки позиции США, грозящихся распространить на индийских чиновников и местные оборонные предприятия санкции, утверждает собеседник. Пока опасения, что под давлением Вашингтона Индия может изменить свою позицию, несущественны, отмечает он: хоть и с задержкой, обусловленной техническими сложностями для преодоления американских санкций, Индия внесла аванс в размере около $900 млн на первый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» (по контракту 2018 г. индийцы заказали пять полковых комплектов на сумму $5,4 млрд), что позволит начать выполнение соглашения в 2020 г.

По словам менеджера предприятия оборонной промышленности, Индия в целом стремится отойти от практики закупок готовой техники и делает ставку на лицензионное производство, что должно позволить им загрузить мощности своих крупнейших оборонных предприятий. Сейчас стороны ведут переговоры относительно закупки от 12 до 18 комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ на заводах индийской государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике, а также обсуждают заключение контракта на развертывание производства 464 танков Т-90МС из поставляемых из России машинокомплектов «Уралвагонзавода» на мощностях индийского государственного завода Heavy Vehicles Factory в Ченнае (в совокупности эти соглашения оцениваются в сумму до $3 млрд). Позиция Индии в этом вопросе понятна, говорит собеседник «Ведомостей»: загрузка промышленных мощностей гарантирует создание высокооплачиваемых рабочих мест и социальную стабильность. Российские предприятия, по его словам, готовы осуществлять глубокий трансферт технологий в Индию.