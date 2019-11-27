«Единая Россия» создает специальную некоммерческую организацию под выборы в Госдуму

Новая организация будет планировать технологическую работу и определять технологов на выборах в Госдуму по округам, а также заказывать социологические исследования, говорит человек в партруководстве: «Партия отвечает за результат, но не координирует работу технологов – это будет странно». На выборах в Госдуму – 2016 технологические группы не были централизованы, их возглавляли либо сотрудники региональных исполкомов, либо вице-губернаторы по внутренней политике или даже сами кандидаты, поясняет глава экспертного совета партии Константин Костин: «Теперь же нужна новая структура, поскольку ситуация изменилась: объединяющий эффект крымского консенсуса снижается, а негатив от пенсионной реформы есть. Плюс увеличивается число инструментов, необходимых для работы с основными электоральными группами».