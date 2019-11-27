«Единая Россия» создает специальную некоммерческую организацию под выборы в Госдуму
Единороссы в ближайшее время учредят автономную некоммерческую организацию (АНО), которая будет отбирать технологов для работы на выборах, сообщил во вторник журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Возглавит ее новый замсекретаря Сергей Перминов, отвечающий за выборы и региональную работу.
Новая организация будет планировать технологическую работу и определять технологов на выборах в Госдуму по округам, а также заказывать социологические исследования, говорит человек в партруководстве: «Партия отвечает за результат, но не координирует работу технологов – это будет странно». На выборах в Госдуму – 2016 технологические группы не были централизованы, их возглавляли либо сотрудники региональных исполкомов, либо вице-губернаторы по внутренней политике или даже сами кандидаты, поясняет глава экспертного совета партии Константин Костин: «Теперь же нужна новая структура, поскольку ситуация изменилась: объединяющий эффект крымского консенсуса снижается, а негатив от пенсионной реформы есть. Плюс увеличивается число инструментов, необходимых для работы с основными электоральными группами».
Раньше администрации регионов сами подбирали технологов для работы на выборах, сейчас это будет происходить централизованно и решать эти вопросы будет партия, говорит человек в руководстве «Единой России». Координировать эту работу будет новая некоммерческая организация, а деньги по-прежнему будут распределяться через партийные фонды. Но часть финансирования будет проходить через новую организацию, добавляет другой единоросс.