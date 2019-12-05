Тележурналисты не спросили Медведева о полетах его жены на бизнес-джете за $50 млн
Представители 20 российских телеканалов не стали спрашивать премьера Дмитрия Медведева о полетах его супруги Светланы Медведевой на бизнес-джете за $50 млн (данные из расследования Фонда борьбы с коррупцией – ФБК). При этом он обсудил с ними музыкальную культуру 1990-х гг. и поздравил россиян с наступающим Новым годом. Интервью длилось два часа.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 4 декабря опубликовал расследование, в котором утверждает, что супруга премьера Светлана Медведева в 2012–2018 гг. пользовалась частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн. Такой вывод авторы расследования сделали, сопоставив публичные сообщения о поездках Медведевой и данные о полетах борта, которые были взяты с сайтов, отслеживающих перемещения воздушных судов. При этом на сайте правительства опубликованы данные о том, что Медведева ничего не заработала в 2018 г.
Навальный призывал журналистов задать Дмитрию Медведеву вопрос о самолете его жены и стоимости полетов во время интервью премьера 20 каналам.