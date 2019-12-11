ЦИК: ошибки избиркомов не могли стать причиной летних протестов

Элла Памфилова напомнила, что Центризбирком старался вытянуть всех кандидатов. Но в окружных комиссиях они встречали другое отношение. Если бы, привела она пример, кандидатам Соболь и Геннадию Гудкову в окружных комиссиях подсказали о президентской справке (об отсутствии активов за рубежом. – «Ведомости»), все было бы иначе. Но ЦИК уже ничего не мог сделать на этапе, когда документы туда ушли, сетовала Памфилова. «Не хочу домысливать, осознанно это делалось или неосознанно, но все может быть. Однако в любом случае следовало бы учитывать политические последствия своих действий», – заметила она.