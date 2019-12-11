ЦИК: ошибки избиркомов не могли стать причиной летних протестов
Центризбирком обнаружил упущения в работе московских окружных избирательных комиссий при проверке подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом говорится в постановлении ЦИК, который сегодня подвел итоги кампании по выборам в Мосгордуму.
В частности, пишет ЦИК, из 16 300 подписей, признанных избиркомами недостоверными, были впоследствии исключены из этого числа и зачтены кандидатам около 2500 подписей. Это не повлияло на общий результат проверки, уверен ЦИК.
Упущения стали результатом небрежности при работе с ответами МВД о недостоверности данных избирателей, когда сведения не в полной мере сверялись с подписными листами и подписи были признаны недостоверными. Выявлены и неоднократные случаи некорректного и произвольного толкования установленных законом оснований для признания подписей недействительными. Явно недостаточным и неудовлетворительным признано информирование кандидатов о результатах проверки – многие только в ЦИК смогли узнать о причинах отбраковки подписей. Но в целом избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями законодательства, заключает ЦИК.
Выборы не были причиной летних протестов в Москве, а стали лишь поводом для них, подытожила председатель ЦИК Элла Памфилова: протесты готовились заранее, в них участвовали не только москвичи, но и приезжие, задача стояла выводить людей на улицы по нарастающей. «Это не значит, что мы хотим оправданий, – подчеркнула Памфилова. – Значит – дали повод. И мы стараемся разобраться. Мы тщательно изучили, как работали окружные комиссии, попытались понять, где же мы недоработали».
Работа Мосгоризбиркома на выборах в Мосгордуму обсуждалась в отсутствие его председателя Валентина Горбунова – по словам Памфиловой, он болен и находится на серьезном лечении.
Элла Памфилова напомнила, что Центризбирком старался вытянуть всех кандидатов. Но в окружных комиссиях они встречали другое отношение. Если бы, привела она пример, кандидатам Соболь и Геннадию Гудкову в окружных комиссиях подсказали о президентской справке (об отсутствии активов за рубежом. – «Ведомости»), все было бы иначе. Но ЦИК уже ничего не мог сделать на этапе, когда документы туда ушли, сетовала Памфилова. «Не хочу домысливать, осознанно это делалось или неосознанно, но все может быть. Однако в любом случае следовало бы учитывать политические последствия своих действий», – заметила она.
Памфилова также сообщила, что ЦИК уменьшит активность в сфере изменения законодательства, но четыре вещи обещает довести до ума. Речь идет об упрощении процедуры сбора и проверки подписей, корректировке муниципального фильтра, снятии дополнительных барьеров для наблюдателей, а также о повышении управляемости муниципальных комиссий. ЦИК закончил работу над соответствующими предложениями и передаст их в рабочую группу в администрацию президента, заключила Памфилова.