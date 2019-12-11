Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста

Один из участников встречи рассказал «Ведомостям», что процедура подготовки радикально изменилась: при Федотове перечень докладов обсуждал и утверждал президиум СПЧ, а Фадеев просто собрал предложения. Поэтому список выступавших оставался неизвестен членам СПЧ до начала заседания. Другой собеседник в СПЧ никаких радикальных изменений не заметил: темы выступлений обсуждались с участием первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и было решено, что, например, тему московских протестов поднимет Николай Сванидзе. Единственной просьбой было не поднимать одну тему несколько раз, сказал собеседник, он сам решил, о чем рассказать и с чем обратиться к Путину, ограничений не было.