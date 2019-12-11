Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии
235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, признавшего вину в хищении 24,6 млн руб., сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Срок его наказания будет исчисляться с момента задержания — 8 марта 2019 г.
Адвокаты Горринга назвали запрошенное прокурором наказание несоразмерным. Они просили суд назначит Горрингу минимально возможное наказание и заменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести.
Дело против Горринга завели несколько лет назад по статье о получении взятки, тогда его звали Руслан Ганжиев. Следователи считают, что будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, в 2009–2010 гг. он получил от предпринимателя 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в этом районе. После того как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него 5 млн руб. В феврале 2011 г. Горринга задержали при получении денег, которые он должен был передать Газейкину. После дачи признательных показаний Горринга отпустили под подписку о невыезде, а дело переквалифицировали в статью о мошенничестве. После избрания меры пресечения он скрылся от следствия и изменил фамилию, его объявили в розыск. В марте Горринга задержали в московском аэропорту Внуково.
В августе 2011 г. Газейкина приговорили к двум годам общего режима за вымогательство. Он признал вину.
Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 г. В январе 2019 г. министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга после появления в Telegram-канале «Медиакиллер» видео его игрового стрима. На видео топ-менеджер угрожал другим игрокам, используя нецензурную брань, а также рассказывал о связях сотрудников ведомства. В конце марта гендиректор «Росгеологии» Роман Панов был досрочно отправлен в отставку в рамках «плановой ротации». Однако сам Панов не исключил, что на его увольнение повлиял арест Горринга.