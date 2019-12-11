Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

Дело против Горринга завели несколько лет назад по статье о получении взятки, тогда его звали Руслан Ганжиев. Следователи считают, что будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, в 2009–2010 гг. он получил от предпринимателя 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в этом районе. После того как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него 5 млн руб. В феврале 2011 г. Горринга задержали при получении денег, которые он должен был передать Газейкину. После дачи признательных показаний Горринга отпустили под подписку о невыезде, а дело переквалифицировали в статью о мошенничестве. После избрания меры пресечения он скрылся от следствия и изменил фамилию, его объявили в розыск. В марте Горринга задержали в московском аэропорту Внуково.