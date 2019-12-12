Политика

МИД принял ответные меры на высылку российских дипломатов из Германии

Россия вышлет двух сотрудников немецкого посольства
Александра Чунова
Александра Чунова
Максим Стулов / Ведомости

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата, сообщает российский МИД. Они должны будут покинуть страну в течение семи суток. 

Эта мера была принята в ответ на решение МИД Германии выслать из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. В начале декабря они были объявлены персонами нон грата из-за подозрений в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии и неоказания надлежащий помощи в расследовании. 

МИД России назвал высылку своих дипломатов «безосновательными и недружественными» действиями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в причастности российских спецслужб к убийству беспочвенными.

Германия выслала двух сотрудников российского посольства

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Политика

Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине. Подозреваемый в его убийстве был задержан в тот же день, но вину не признал. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «жестоким и кровавым человеком», который был одним из организаторов взрывов в московском метро. О каком именно теракте идет речь, президент не уточнил.  По его словам, Хангошвили связан с гибелью 98 человек.

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