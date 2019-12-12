МИД принял ответные меры на высылку российских дипломатов из Германии

Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине. Подозреваемый в его убийстве был задержан в тот же день, но вину не признал. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.