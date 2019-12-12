МИД принял ответные меры на высылку российских дипломатов из Германии
Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата, сообщает российский МИД. Они должны будут покинуть страну в течение семи суток.
Эта мера была принята в ответ на решение МИД Германии выслать из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. В начале декабря они были объявлены персонами нон грата из-за подозрений в причастности России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии и неоказания надлежащий помощи в расследовании.
МИД России назвал высылку своих дипломатов «безосновательными и недружественными» действиями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в причастности российских спецслужб к убийству беспочвенными.
Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине. Подозреваемый в его убийстве был задержан в тот же день, но вину не признал. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме.
Президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «жестоким и кровавым человеком», который был одним из организаторов взрывов в московском метро. О каком именно теракте идет речь, президент не уточнил. По его словам, Хангошвили связан с гибелью 98 человек.