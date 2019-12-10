Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас розыске, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — сказал Путин. По его словам, он «не знает, что с ним произошло», в бандитской среде может «произойти что угодно».
Путин отметил, что по его предварительной оценке высылка дипломатов, которые точно не имеют отношения к убийству, является некорректной. О каком именно теракте идет речь, президент не уточнил. Самым крупным терактом в столичном метро за последние 10 лет был двойной взрыв 29 марта 2010 г. на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Тогда погибли 41 человек, еще более 100 пострадали.
МИД Германии ранее объявил о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине, обвинив Москву в «неоказании надлежащей помощи в расследовании убийства» Хангошвили. Генеральная прокуратура Германии заявила о возможной причастности к преступлению российских или чеченских властей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обвинения в причастности российских спецслужб к убийству беспочвенными.
Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Подозреваемого в убийстве Хангошвили задержали в тот же день, он не признает вину. Официальных данных о личности подозреваемого власти Германии не разглашали.
Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel писали в совместном расследовании, что подозреваемый приехал в Германию через Францию с загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения. Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, поэтому авторы расследования утверждали, что он не мог пройти границу по этому документу без содействия российских спецслужб.