Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас розыске, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — сказал Путин. По его словам, он «не знает, что с ним произошло», в бандитской среде может «произойти что угодно».