Большинству россиян деятельность Зеленского неизвестна или безразлична

Результаты опроса говорят о том, что большинство россиян сейчас имеют слабое представление о происходящем на Украине и перестали ею интересоваться, возражает политолог Алексей Макаркин: «Сейчас о ней тоже много говорят, но людям это все менее интересно, тема вызывает все меньше эмоций. По телевидению много говорится, что Зеленский такой же, как Порошенко, что в Киеве сплошь националисты, но только пятая часть россиян относится к нему отрицательно. Абсолютное большинство исходит из того, что он президент Украины и к России не имеет отношения». При этом Украина не воспринимается как враг, но сентиментальные формулировки типа «братства» тоже уходят, отмечает эксперт: «Если не враг и не брат, то сосед, который живет своей жизнью, с которым не хочется ни враждовать, ни близко дружить, а скорее мирно сосуществовать. Россиянам хочется спокойных отношений с Украиной и чтобы украинцы сами разбирались со своим президентом». На первый план вышли вопросы внутренней жизни – цены, зарплаты, работа, добавляет Макаркин: «На этом фоне тема Украины воспринимается с раздражением – о ней слишком много говорят. Россияне надеются, что с Украиной все образуется и власти будут больше заниматься внутренними делами».