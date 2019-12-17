Большинству россиян деятельность Зеленского неизвестна или безразлична
Пятая часть россиян (21%) относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому отрицательно, а большинству его деятельность безразлична. Таковы результаты совместного исследования ВЦИОМа и Центра политической конъюнктуры (его возглавляет политолог Алексей Чеснаков, близкий к курирующему Украину помощнику президента России Владиславу Суркову), с которым ознакомились «Ведомости». Больше всего Зеленского ценит молодежь 18–24 лет, меньше всего – россияне от 60 лет и старше. Безразлично относятся к его деятельности 29% респондентов, ничего о ней не знают 35%. 67% из тех, кто что-то знает, считают, что российско-украинские отношения после смены власти в Киеве не изменились, об их улучшении говорят 16%, об ухудшении – 9%.
53% от всех опрошенных называют нынешние отношения между двумя странами плохими, 30% – в чем-то хорошими, а в чем-то плохими и лишь 5% – хорошими. При этом 43% респондентов полагают, что отношения нормализуются, но братскими уже не будут, на восстановление дружбы или даже братства надеются соответственно 19 и 14%, а 11% ожидают ухудшения отношений. Половина из 70% россиян, слышавших о первой встрече Зеленского с Владимиром Путиным, уверены, что она никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, но 35% все же ожидают положительного эффекта.
В целом россияне скептически относятся к Зеленскому и не видят в нем «трансформирующую фигуру для будущего двух стран», считают авторы исследования. По их мнению, в России не верят в перспективы нормализации отношений и урегулирования конфликта в Донбассе при новом украинском президенте, причем пессимизм россиян по этому поводу растет.
Зеленский выбрал неверную тактику, не воспользовавшись по итогам выборов сильным мандатом, говорит Чеснаков: «Он не стал выступать с яркими инициативами, а начал мяться, юлить и пытаться договориться с разными политическими силами. Это вызвало ощущение, что он слабый и неуверенный в себе политик. Большинство относится к нему с безразличием, что для политика самое страшное». С мнением о том, что Украина россиянам уже неинтересна, эксперт не согласен: «Скорее шоу пошло не так. Людей интересует что-то яркое, что притягивает внимание. Зеленский, когда появился, выглядел как сильная фигура, а за полгода растерял то, что делало его привлекательным в качестве потенциального миротворца». Антипорошенковская риторика Зеленского воспринималась как глоток свежего воздуха, добавляет Чеснаков: «Россияне надеялись, что он будет партией мира, а сейчас они понимают, что он скорее партия войны – просто он ярче, чем Порошенко, но делает то же самое».
Результаты опроса говорят о том, что большинство россиян сейчас имеют слабое представление о происходящем на Украине и перестали ею интересоваться, возражает политолог Алексей Макаркин: «Сейчас о ней тоже много говорят, но людям это все менее интересно, тема вызывает все меньше эмоций. По телевидению много говорится, что Зеленский такой же, как Порошенко, что в Киеве сплошь националисты, но только пятая часть россиян относится к нему отрицательно. Абсолютное большинство исходит из того, что он президент Украины и к России не имеет отношения». При этом Украина не воспринимается как враг, но сентиментальные формулировки типа «братства» тоже уходят, отмечает эксперт: «Если не враг и не брат, то сосед, который живет своей жизнью, с которым не хочется ни враждовать, ни близко дружить, а скорее мирно сосуществовать. Россиянам хочется спокойных отношений с Украиной и чтобы украинцы сами разбирались со своим президентом». На первый план вышли вопросы внутренней жизни – цены, зарплаты, работа, добавляет Макаркин: «На этом фоне тема Украины воспринимается с раздражением – о ней слишком много говорят. Россияне надеются, что с Украиной все образуется и власти будут больше заниматься внутренними делами».