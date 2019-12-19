Путин согласился изъять из Конституции оговорку, позволившую ему вернуться на пост президента

Вопрос о необходимости внесения поправок в Основной закон был задан корреспондентом государственного агентства «РИА Новости» Еленой Глушаковой. Путин, по его словам, в курсе дискуссии по поводу изменения Конституции, но радикальных ее изменений не поддерживает. Он высказался за полную неприкосновенность первой главы, где описаны основы конституционного строя. Остальное в Конституции менять можно, добавил президент, и, в частности, можно было бы отменить оговорку «подряд» в статье о количестве президентских сроков. Речь идет о п. 3 ст. 81 Конституции, где сказано, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд». «Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд», – напомнил Путин, отметив, что эта оговорка смущает «некоторых наших политологов, общественных деятелей». Кроме того, он сообщил, что понимает логику тех, кто предлагает расширить права парламента «с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства». «Над этим нужно просто как следует подумать», – сказал Путин.