Депутат Мосгордумы добивается в суде присутствия коллег на заседаниях
В Мосгорсуд подан иск, оспаривающий принятые в конце декабря изменения в регламент Мосгордумы. Эти поправки позволяют депутатам голосовать, не присутствуя на заседании, а также ограничивают создание депутатских групп. Иск подала депутат фракции «Яблоко» в Мосгордуме Дарья Беседина. Она требует признать недействительным постановление, изменяющее регламент, поскольку оно было принято с нарушениями.
В иске («Ведомости» с ним ознакомились) говорится, что был нарушен порядок принятия постановления, вводящий поправки в регламент. Проект постановления был внесен в Мосгордуму 18 декабря. Однако на заседании 25 декабря редактор проекта – депутат фракции «Единая Россия» Александр Семенников внес в него изменения и депутаты не успели с ними ознакомиться, поскольку им на это не дали времени. «Фактически речь шла о совершенно ином проекте существенно большего объема», – указано в иске. Если сначала проект постановления с поправками в регламент содержал лишь два изменения – по поводу порядка внесения в Мосгордуму проектов обращения и заявлений Мосгордумы и определения числа фракций, то уже на заседании депутатам представили 12 изменений, в том числе новый способ голосования на заседаниях путем подачи заявления для тех, кто отсутствует.
В иске говорится, что согласно московскому закону о Мосгордуме до заседания можно изменить проект постановления, однако он рассматривается, «как правило, не ранее чем через одну неделю после внесения изменений в соответствующий проект». О внесениях изменений должны уведомить председателя Мосгордумы не позднее чем за два дня до первоначально намеченной даты рассмотрения проекта, чтобы информировать депутатов об изменениях. После принятия проекта постановления в первом чтении на поправки к нему было предоставлено только 15 минут, что Беседина считает злоупотреблением правом.
В той же жалобе указывается, что содержание принятого постановления противоречит закону о статусе депутата Мосгордумы, согласно которому депутаты лично должны присутствовать на заседаниях – теперь же введена возможность волеизъявления по вопросам повестки не будучи на заседаниях, если подано соответствующее заявление.
По словам представителя Бесединой Петра Карманова, основные претензии в том, что депутатам не дали возможность ознакомиться с изменениями, и в том, что дали возможность голосовать депутатам, которые не присутствуют на заседании. Беседина отметила, что теперь все проекты заявлений, принимаемые Мосгордумой, должны проходить через представителя аппарата Мосгордумы и представителя мэрии в Мосгордуме: «Сейчас любой депутат может внести свое заявление и предложить поддержать его. Даже если за него не проголосует большинство, оно все равно прозвучит с трибуны. Теперь же появляется механизм для технической блокировки заявлений, поскольку на проекте заявления должна быть ознакомительная виза, а если ее не поставят в срок, то на рассмотрение Мосгордумы проект заявления не будет вынесен».
Кроме того, важная поправка, на ее взгляд, касается численности депутатских групп. Теперь в них могут входить от девяти депутатов, иначе она не может быть образована: «Сейчас это касается КПРФ в большей степени, где часть депутатов могла образовать отдельную депутатскую группу, но в перспективе – всех депутатов Мосгордумы».
В пресс-службе Мосгорсуда «Ведомостям» сообщили, что иск с фамилией Беседина зарегистрирован.
Редактор проекта, председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников сказал «Ведомостям», что подобных исков в истории Мосгордумы не было: «Перспективы этого иска, как мне кажется, малы. С подобным иском может выходить прокуратура либо граждане, но я не помню, чтобы это делал действующий депутат – именно с точки зрения субъекта обжалования». Что касается содержания иска, то все было сделано в соответствии с регламентом Мосгордумы, говорит он: «Есть процедура – внесение редактором законопроекта поправок до принятия закона в первом чтении, она довольно часто используется», – отметил Семенников. Он пояснил, что изменения в проект постановления были розданы депутатам на заседании комиссии по законодательству, которая вносила поправки. «Это было 23 декабря – за два дня до рассмотрения законопроекта на пленарном заседании», – сказал Семенников.
Если же взять стенограмму, то вся дискуссия на пленарном заседании была посвящена норме о лишении депутата слова на три заседания, если он препятствует работе, говорит Семенников: «Но поскольку большинство депутатов высказались против, то я поправкой редактора ее убрал».