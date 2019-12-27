Депутат Мосгордумы добивается в суде присутствия коллег на заседаниях

По словам представителя Бесединой Петра Карманова, основные претензии в том, что депутатам не дали возможность ознакомиться с изменениями, и в том, что дали возможность голосовать депутатам, которые не присутствуют на заседании. Беседина отметила, что теперь все проекты заявлений, принимаемые Мосгордумой, должны проходить через представителя аппарата Мосгордумы и представителя мэрии в Мосгордуме: « Сейчас любой депутат может внести свое заявление и предложить поддержать его. Даже если за него не проголосует большинство, оно все равно прозвучит с трибуны. Теперь же появляется механизм для технической блокировки заявлений , поскольку на проекте заявления должна быть ознакомительная виза, а если ее не поставят в срок, то на рассмотрение Мосгордумы проект заявления не будет вынесен».