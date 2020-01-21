Кремль объяснил спешку с поправками в Конституцию

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок. Однако уже вчера, 20 января, он внес проект поправок на рассмотрение Госдумы. Рассмотрение поправок в первом чтении состоится уже в четверг. Порядок голосования по законопроекту будет прописан во втором чтении в феврале.