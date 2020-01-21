Кремль объяснил спешку с поправками в Конституцию
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сроки конституционной реформы, инициированной президентом. По его словам, любые инициативы главы государства встречаются обществом с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке. «В долгий ящик ничего откладываться не будет», – заявил он.
«Президент озвучил инициативу, любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляется в исключительно приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность».
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок. Однако уже вчера, 20 января, он внес проект поправок на рассмотрение Госдумы. Рассмотрение поправок в первом чтении состоится уже в четверг. Порядок голосования по законопроекту будет прописан во втором чтении в феврале.
На вопрос о роли рабочей группы в подготовке поправок Песков ответил, что у группы были наработки и она озвучила предложения. Он напомнил, что в составе группы присутствуют «представители самых разных областей нашей жизни». «Группа провела свои два заседания, поэтому свою роль она играет. Сопредседатели этой группы назначены президентом своими представителями в Госдуме при рассмотрении внесенной поправки [в Конституцию]», – сказал представитель президента. На вопрос о сроках подготовки законопроекта о статусе Госсовета Песков ответить затруднился.
Представлять президента при рассмотрении упомянутого законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии: сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Всего в комиссию вошли 75 человек. Среди них сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В частности, в списке оказались президент «Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, писатель Захар Прилепин и др. Логику формирования состава комиссии Песков объяснял тем, что в нее вошли представители «из разных срезов общества, самых разных профессий, социальных групп и разных специализаций».