Погромы, поджоги и массовая драка. Что произошло в селе на юге Казахстана

В казахском селе Масанчи, значительную часть населения которого составляют этнические дунгане, вечером 7 февраля произошла массовая драка. Жертвами беспорядков стали восемь человек, еще несколько десятков пострадали. Власти утверждают, что причиной драки стали бытовые разногласия. По другим данным речь может идти о межэтническом конфликте. Собрали все, что известно о произошедшем.