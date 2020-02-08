Погромы, поджоги и массовая драка. Что произошло в селе на юге Казахстана
В казахском селе Масанчи, значительную часть населения которого составляют этнические дунгане, вечером 7 февраля произошла массовая драка. Жертвами беспорядков стали восемь человек, еще несколько десятков пострадали. Власти утверждают, что причиной драки стали бытовые разногласия. По другим данным речь может идти о межэтническом конфликте. Собрали все, что известно о произошедшем.
Что случилось в Масанчи
В пятницу в селе, расположенном на юге Казахстана, произошла массовая драка с участием сотен человек, сообщила местная полиция.
В результате конфликта погибли восемь человек, еще как минимум 40 пострадали.
Конфликт начался около 19.00 по местному времени, рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Сначала в нем принимали участие около 70 «агрессивно настроенных местных жителей». Однако позже из-за провокационных действий некоторых участников драки это число возросло до 300 человек.
Были повреждены или сожжены более 30 частных домов, 15 магазинов и 23 автомобиля.
В отношении прибывшей на место полиции хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Несколько полицейских получили ранения.
После драки сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, затем его переквалифицировали на убийство и участие в массовых беспорядках. В полиции заявили, что зачинщики конфликта устанавливаются.
Задержаны 47 человек, у них изъяты два охотничьих ружья.
Погромы произошли не только в Масанчи, но и в соседних селах — Сортобе и Аухатты. Все три населенных пункта расположены рядом с границей Киргизии.
Масанчи считается одним из центров диаспоры дунган. В 2009 г., согласно переписи, население села на 90% состояло из дунган, на 5% из казахов и на 5% из русских. В Сортобе и Аухатты дунгане тоже составляют значительную часть населения.
Бытовая драка или межэтнический конфликт?
Власти Казахстана обвиняют в случившемся неких провокаторов. «Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», — сказал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев (его цитирует ТАСС).
Об этом также заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. «Произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы», — написал он в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.
Ситуацию в селе, по словам президента, удалось нормализовать. Однако он поручил создать правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий беспорядков и выяснением причин. «Сейчас важно успокоить население», — подчеркнул Токаев.
Версия местных жителей, которую приводит «Радио Азаттык», противоречит заявлению властей. По их словам, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в Масанчи и соседние села, подожгли дома, магазины, принадлежащие этническим дунганам, разгромили автомобили и атаковали сельчан.
Как сообщает радиостанция, все сожженные дома в Масанчи принадлежат дунганам. «Азаттык» также передает, что 8 февраля недалеко от села собралось около 200 человек — этнических казахов, которые потребовали отпустить задержанных участников драки.
Ситуация на границе
Села, в которых произошли погромы, находятся на киргизско-казахстанской границе. После драки государственная пограничная служба Киргизии сообщила «Интерфаксу» о росте пассажиропотока из Казахстана — в основном за счет женщин и детей. В связи с этим пункты пропуска были переведены на усиленный режим работы.
Пограничные службы Казахстана в свою очередь заявляют, что ситуация на границе спокойная.