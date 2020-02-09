Власти Казахстана объяснили суть конфликта, приведшего к массовой драке
Конфликт, который в итоге привел к погромам и массовой драке в селе Масанчи на юге Казахстана, начался еще 5 февраля, заявил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди. «Это был дорожный конфликт. Одни ехали на автомобили прямо, трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не уступил дорогу, перешел к рукоприкладству на месте», – рассказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
После этого в социальных сетях «появились рассылки», продолжил замминистра. В итоге это привело к тому, что вечером 7 февраля на окраине села Масанчи началась драка с участием нескольких десятков человек. О чем говорилось в рассылках, он не уточнил.
При этом «провокаторы», как утверждает Калайчиди, снимали происходящее на камеру и рассылали по соцсетям. Из-за этого число участников потасовки выросло до нескольких сотен. В результате конфликт распространился еще на два села, сопровождался поджогами, а к его ликвидации пришлось привлекать силы нацгвардии, констатировал замминистра.
Вечером 7 февраля в казахском селе Масанчи, значительную часть населения которого составляют этнические дунгане, произошла массовая драка. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали 10 человек, еще несколько десятков пострадали. Власти утверждают, что причиной драки стали бытовые разногласия. По другим данным, речь может идти о межэтническом конфликте.