Власти Казахстана объяснили суть конфликта, приведшего к массовой драке

Конфликт, который в итоге привел к погромам и массовой драке в селе Масанчи на юге Казахстана, начался еще 5 февраля, заявил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди. «Это был дорожный конфликт. Одни ехали на автомобили прямо, трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не уступил дорогу, перешел к рукоприкладству на месте», – рассказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).