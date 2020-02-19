Президент будет руководить правительством и получит новый повод распустить Госдуму

Поправка о руководстве правительством не несет в себе ничего нового, согласен профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский: «Это просто повторение другими словами того же самого. Президент все 25 лет фактически был главой исполнительной власти». А вот поправка о дополнительном праве на роспуск Думы лишает всякого смысла даже те маленькие уступки в полномочиях, которые ранее были сделаны Думе, и смягчение нормы о роспуске ситуации не исправит, считает эксперт: «Дело же в том, чтобы депутаты постоянно думали, что над ними занесен этот дамоклов меч [роспуска]. Это создание такого психологического ощущения, в этом смысл». В целом же все известные поправки расширяют полномочия президента, прежде всего в отношении судебной власти, резюмирует Шаблинский: «Была крохотная уступка – позволить Думе утверждать неключевых министров. А теперь, получается, и этого она не сможет сделать без риска быть распущенной».