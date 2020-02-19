Президент будет руководить правительством и получит новый повод распустить Госдуму
В Конституции появится положение о том, что президент осуществляет «общее руководство правительством», – такой нормы не было во внесенном Владимиром Путиным проекте. Это следует из пресс-релиза комитета Госдумы по госстроительству, который в среду рассмотрит изменения в главы 4 и 6 Основного закона, посвященные президенту и правительству.
Часть новых поправок повторяют уже одобренные ранее комитетом: в частности, президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации генпрокурора и его заместителей (сейчас это делают сенаторы по представлению главы государства), а также вносить в Совфед представление о прекращении полномочий председателей и судей основных судов. Кроме того, в Конституции будут прописаны задачи Совета безопасности и администрации президента. Совбез будет содействовать президенту в вопросах обеспечения национальных интересов и безопасности, охраны суверенитета и государственной целостности России. А целью администрации станет «обеспечение осуществления главой государства его полномочий», говорится в сообщении комитета. Наконец, еще одна новая статья будет посвящена бывшему президенту: он обладает неприкосновенностью, но может быть ее лишен в порядке, предусмотренном для отрешения действующего президента. Сейчас иммунитет экс-главе государства гарантирован лишь на уровне федерального закона.
Основной новацией главы 6 станет дополнительное основание для роспуска Госдумы: если сейчас он возможен после троекратного отклонения Думой кандидатуры премьера или выражения ему недоверия, то теперь поводом для роспуска может стать отклонение депутатами более трети кандидатур вице-премьеров и министров. Правда, если по действующему Основному закону после третьего отказа президент обязан распустить Думу, то после реформы он будет лишь вправе (но не обязан) это делать. Кроме того, у правительства появится ряд новых полномочий (например, обеспечение выполнения нацпроектов и поддержка волонтеров), а в Конституцию из федеральных законов будет перенесен запрет на владение зарубежными счетами и активами для премьера, министров и глав федеральных органов. При этом премьер будет нести «персональную ответственность» перед президентом за работу правительства.
Общая идеология предложенной Путиным конституционной реформы заключалась в одновременном усилении полномочий всех ветвей и институтов власти для долгосрочной устойчивости и стабильности системы, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «По совокупности поправок можно говорить, что президент получает большой объем дополнительных прерогатив, институт сильной президентской власти остается основой системы, хотя и общая насыщенность всех институтов полномочиями тоже увеличивается». Что же касается «общего руководства» правительством, то президент и сейчас назначает его членов и отправляет их в отставку, а кабинет руководствуется в своей работе в том числе указами и поручениями главы государства, напоминает Бадовский: «Дополнительное указание на осуществление общего руководства необходимо еще и потому, что другими новыми конституционными нормами фиксируется прямое руководство президента силовым блоком министров и особый порядок их назначения». Но это не означает, что президент включается в исполнительную власть, уверен эксперт: «Его конституционная роль в системе разделения властей определяется статусом главы государства, который в том числе обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех органов госвласти».
Поправка о руководстве правительством не несет в себе ничего нового, согласен профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский: «Это просто повторение другими словами того же самого. Президент все 25 лет фактически был главой исполнительной власти». А вот поправка о дополнительном праве на роспуск Думы лишает всякого смысла даже те маленькие уступки в полномочиях, которые ранее были сделаны Думе, и смягчение нормы о роспуске ситуации не исправит, считает эксперт: «Дело же в том, чтобы депутаты постоянно думали, что над ними занесен этот дамоклов меч [роспуска]. Это создание такого психологического ощущения, в этом смысл». В целом же все известные поправки расширяют полномочия президента, прежде всего в отношении судебной власти, резюмирует Шаблинский: «Была крохотная уступка – позволить Думе утверждать неключевых министров. А теперь, получается, и этого она не сможет сделать без риска быть распущенной».