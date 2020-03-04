Сторонники Навального пожаловались в Страсбург на обыски у сотрудников ФБК
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ушли по почте первые 30 жалоб сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), у которых в прошлом году прошли обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег в ФБК оппозиционера Алексея Навального. Об этом «Ведомостям» рассказала адвокат Международной «Агоры» Ирина Хрунова, которая представляет заявителей. Всего таких жалоб будет около 100. Во всех случаях речь идет о нарушении права на уважение частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции по правам человека), а также права на свободу слова и свободу собраний. Обыски, считают заявители, были политически мотивированными, а судебный контроль – абсолютно формальным.
Всего, по данным «Агоры», Басманный суд в конце августа – начале сентября выдал не менее 152 ордеров на обыски в домах. Все они были одинаковыми и отличались только именами лиц. При этом судье оказалось достаточно «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены». Затем по аналогии суды Москвы разрешили арестовать банковские счета приблизительно 150 активистов ФБК и членов их семей. По версии СКР, в 2016–2018 гг. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. СКР сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Во вторник Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей. На счетах указана задолженность в 75 млн руб., уточнил он в своем блоге. «Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК», – считает политик. Жалобы на аресты счетов готовятся, но будут поданы отдельно, поскольку здесь речь идет о нарушении права на уважение к собственности, объясняет Хрунова.
В 2018 г. ЕСПЧ уже признал политически мотивированными (по ст. 18 конвенции) административные задержания и аресты Навального в 2012–2014 гг. В данном случае речь идет уже об уголовной процедуре. Так, координатор штаба Навального в Чебоксарах Семен Кочкин, с жалобой которого удалось познакомиться «Ведомостям», отмечает, что не был ни подозреваемым, ни свидетелем по данному делу. Предмет обыска в постановлении суда не был четко сформулирован. Обыск был частью более общих действий по оказанию давления на деятельность ФБК для исключения его работников из политической жизни, настаивает Кочкин. Представитель СКР воздержался от ответа на вопросы «Ведомостей».
ЕСПЧ неохотно признает нарушение ст. 18, в том числе и по так называемым «политическим» делам, напоминает адвокат Дмитрий Аграновский. У Навального шанс добиться этого выше, чем у его сотрудников: во-первых, потому, что в ЕСПЧ он на особом счету как лидер оппозиции; во-вторых, потому, что однажды суд уже признал его жертвой политического преследования. Впрочем, отмечает эксперт, само по себе признание преследования политически мотивированным не дает оснований для пересмотра решения суда. Зато если ЕСПЧ не признает такого нарушения, то Минюст обязательно напишет, что выиграл дело.