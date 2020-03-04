Сторонники Навального пожаловались в Страсбург на обыски у сотрудников ФБК

Всего, по данным «Агоры», Басманный суд в конце августа – начале сентября выдал не менее 152 ордеров на обыски в домах. Все они были одинаковыми и отличались только именами лиц. При этом судье оказалось достаточно «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены». Затем по аналогии суды Москвы разрешили арестовать банковские счета приблизительно 150 активистов ФБК и членов их семей. По версии СКР, в 2016–2018 гг. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. СКР сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Во вторник Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей. На счетах указана задолженность в 75 млн руб., уточнил он в своем блоге. «Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК», – считает политик. Жалобы на аресты счетов готовятся, но будут поданы отдельно, поскольку здесь речь идет о нарушении права на уважение к собственности, объясняет Хрунова.