Госдума приняла во втором чтении президентские поправки в Конституцию

В начале заседания депутат Александр Карелин («Единая Россия») с голоса внес поправку в законопроект о досрочных выборах в Госдуму, поправка была поддержана ЛДПР, «Справедливой Россией» и «Единой Россией». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании заявил, что нужно десять раз подумать о досрочных выборах, поскольку это может привести к развалу трех ветвей власти. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что решение о досрочных выборах в Госдуму принято. Кроме досрочных выборов в Госдуму, по его словам, надо идти дальше: «Надо подумать и о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета. А вот его сформировать из самых авторитетных людей науки, искусства и т. д.». При этом выборы президента Госсоветом он не предложил проводить досрочно, а по плану в 2024 г. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что они поддержат поправку о досрочных выборах, поскольку нужно «покончить с монополией «Единой Россией». «Ушел председатель правительства Дмитрий Медведев, пора потесниться и партии большинства в Госдуме», — подчеркнул Миронов. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в своем выступлении ничего не сказал про поправку Карелина, а заявил, что фракция поддерживает поправки в Конституцию. Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников во время выступлении отметил, что поправка Карелина — «мощная поправка, мужественная и смелая».