Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Госдума приняла во втором чтении президентские поправки в Конституцию

«Ведомости» разбирались, что изменится в Основном законе
Елена Мухаметшина
Сергей Коньков / ТАСС

Госдума приняла во втором, ключевом чтении президентский законопроект об изменении Конституции. Документ был поддержан тремя парламентскими фракциями: «Единой Россией»,  ЛДПР и «Справедливой Россией». КПРФ при голосовании воздержалась. 

В начале заседания депутат Александр Карелин («Единая Россия») с голоса внес поправку в законопроект о досрочных выборах в Госдуму, поправка была поддержана ЛДПР, «Справедливой Россией» и «Единой Россией». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании заявил, что нужно десять раз подумать о досрочных выборах, поскольку это может привести к развалу трех ветвей власти. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что решение о досрочных выборах в Госдуму принято. Кроме досрочных выборов в Госдуму, по его словам, надо идти дальше: «Надо подумать и о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета. А вот его сформировать из самых авторитетных людей науки, искусства и т. д.». При этом выборы президента Госсоветом он не предложил проводить досрочно, а по плану в 2024 г. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что они поддержат поправку о досрочных выборах, поскольку нужно «покончить с монополией «Единой Россией». «Ушел председатель правительства Дмитрий Медведев, пора потесниться и партии большинства в Госдуме», — подчеркнул Миронов. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в своем выступлении ничего не сказал про поправку Карелина, а заявил, что фракция поддерживает поправки в Конституцию. Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников во время выступлении отметил, что поправка Карелина — «мощная поправка, мужественная и смелая».

После этого выступила депутат Валентина Терешкова, которая предложила или обнулить президентские сроки, или убрать ограничение по двум срокам для президента. В итоге в заседании Госдумы был объявлен перерыв. После перерыва в Госдуму прибыл Владимир Путин. Он сказал, что не поддерживает досрочные выборы в Госдуму, а также снятие ограничений по двум срокам для президента, но поддерживает внесение в Конституцию поправки о возможности обнуления президентских сроков после принятия поправок. Президент подчеркнул, что такая поправка возможна, если Конституционный суд даст свое разъяснение, что она не будет противоречить Конституции. В итоге поправка об обнулении президентских сроков была принята, а поправку о досрочных выборах Карелин отозвал после слов президента. При этом Жириновский и Миронов заявили, что необходимо поддержать эту поправку. На это спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что любая фракция могла внести эту поправку.

Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Но просит решения Конституционного суда

Законопроект  состоит из трех статей. В ст. 1 содержатся собственно поправки в Конституцию — как изначально внесенные Владимиром Путиным, так и новые, предложенные депутатами, сенаторами и членами рабочей группы по подготовке изменений Основного закона. Ст. 2 регулирует процедуру общероссийского голосования по поправкам, которое состоится 22 апреля. А ст. 3 описывает многоступенчатую процедуру вступления в силу закона о поправках.

О поправках в Конституцию Владимир Путин объявил 15 января во время послания Федеральному собранию. На следующий день была собрана рабочая группа по поправкам в Конституцию. Уже 20 января президент внес поправки в Госдуму. Законопроект в первом чтении Госдума приняла 23 января. Всего к документу поступило около 400 поправок, половина из них на принятие. Часть поправок были внесены ко второму чтению президентом. В третьем чтении закон планируется принять в среду, в тот же день его должен одобрить и Совет Федерации. Павел Крашенинников говорил, что две трети заксобраний могут одобрить законопроект уже 12 марта.

Что нового появится в Конституции

Одобренные Думой поправки касаются шести глав Основного закона — за исключением глав 1, 2 и 9, изменение которых требует особой процедуры и созыва Конституционного собрания.

Глава 3. Федеративное устройство

  • В России могут создаваться федеральные территории, образование и функционирование которых регулируются федеральным законом.

  • Отчуждение территории России и призывы к таким действиям запрещаются.

  • Россия является правопреемником СССР и чтит память защитников Отечества. Умаление значения подвига народа при защите Отечества запрещается. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

  • В Конституции впервые появляется упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

  • Русский язык является государственным как язык «государствообразующего народа».

  • Государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».

  • Государство гарантирует МРОТ на уровне не ниже величины прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже одного раза в год.

  • Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению.

Глава 4. Президент

  • Президенту запрещено иметь счета и хранить ценности в иностранных банках.

  • Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков (без слова «подряд»).

  • Президент осуществляет общее руководство правительством.

  • Президент после консультаций с Советом Федерации назначает руководителей силовых министерств и ведомств, а также генпрокурора, его заместителей и прокуроров субъектов Федерации.

  • Президент вносит в Совфед представление о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов за поступки, несовместимые со статусом судьи.

  • Президент формирует Госсовет, создаваемый с целью определения основных направлений внутренней и внешней политики России, а также координации деятельности органов госвласти. Статус Госсовета будет прописан в специальном федеральном законе.

  • Президент, прекративший исполнение своих полномочий, наделяется неприкосновенностью, но может быть лишен ее в том же порядке, в каком отрешается от должности действующий президент.

  • Обнуление президентских сроков после вступления в силу закона о поправках в Конституцию.

Глава 5. Федеральное собрание

  • Члены Совета Федерации именуются сенаторами.

  • Президентская квота в верхней палате расширяется с 17 до 30 человек, семь из которых (люди с выдающимися заслугами перед страной) могут быть назначены пожизненно, остальные — на шесть лет.

  • Сенаторам и депутатам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

  • Совет Федерации проводит с президентом консультации по кандидатурам глав силовых ведомств, а также генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров (раньше Совфед самостоятельно назначал генпрокурора по представлению президента).

  • Совет Федерации по представлению президента назначает председателя Счетной палаты (ранее это право было у Госдумы), а Госдума — его заместителя.

  • Совет Федерации по представлению президента прекращает полномочия судей Конституционного и Верховного судов.

  • Госдума утверждает представленную президентом кандидатуру премьера и внесенные премьером кандидатуры вице-премьеров и «гражданских» министров.

  • Госдума и Совфед осуществляют парламентский контроль, порядок которого регламентируется федеральным законом.

Глава 6. Правительство

  • Членам правительства запрещено иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

  • Премьер и члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

  • Если Дума трижды отклоняет кандидатуру премьера или не утверждает более трети членов правительства, то президент назначает этих чиновников самостоятельно и вправе распустить Думу.

  • Если премьер поставил перед Госдумой вопрос о доверии правительству и Дума в доверии отказала, то президент должен будет принять решение об отставке правительства или о роспуске Думы лишь после повторного выражения недоверия премьеру.

  • Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер — поставить перед Думой вопрос о доверии в течение года после избрания нижней палаты, в ходе обсуждения вопроса об импичменте президенту, во время чрезвычайного или военного положения, а также в течение полугода до окончания срока полномочий президента.

  • В полномочия правительства добавлены сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды, поддержка волонтерства.

Глава 7. Судебная власть и прокуратура

  • Судьям и прокурорам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

  • Конституционный суд состоит из 11 судей (сейчас — из 19).

  • Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность не вступивших в силу федеральных и региональных законов, а также находящихся на рассмотрении законопроектов.

  • Конституционный суд решает вопрос о возможности исполнения на территории России решений иностранных и международных судов и арбитражей, если эти решения противоречат основам публичного правопорядка России.

  • Нормативные акты или их положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом, не могут применяться в другом истолковании.

  • Судьи Конституционного и Верховного судов назначаются и отстраняются от должности Советом Федерации по представлению президента.

  • Генпрокурор и его заместители, а также прокуроры регионов назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.

Глава 8. Местное самоуправление

  • Органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления.

  • Органы местного самоуправления и органы госвласти входят в единую систему публичной власти.

Как поправки вступят в силу

Вступать в силу закон о поправках в Конституцию будет поэтапно.

После его одобрения двумя третями голосов в Госдуме, тремя четвертями голосов в Совете Федерации и не менее чем двумя третями региональных парламентов документ подпишет президент, введя тем самым в действие ст. 3, где описана сама процедура вступления этого закона в силу. Подписанный закон президент направляет в Конституционный суд, который должен в течение недели проверить, соответствуют ли ст. 1 и 2 этого документа главам 1, 2 и 9 действующей Конституции, закрепляющим основы конституционного строя, ключевые права и свободы человека, а также порядок изменения Основного закона.

В случае положительного решения КС вступает в силу ст. 2 закона, регламентирующая порядок проведения 22 апреля общероссийского голосования по конституционным поправкам. Указ о проведении этого голосования, содержащий формулировку вопроса, подписывает президент. Голосование организует Центризбирком, а наблюдение осуществляют Общественная палата России и общественные палаты регионов.

Для проведения голосования может использоваться портал «Госуслуги». ЦИК объявляет результаты голосования не позднее чем через пять дней после его проведения.

Наконец, сами поправки в Конституцию (ст. 1 законопроекта) вступают в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования, но лишь при условии, что их одобрят более половины участников этого голосования. В этом случае президент издает указ об официальном опубликовании нового варианта Конституции с указанием даты вступления в силу внесенных в нее поправок.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.