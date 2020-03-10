Госдума приняла во втором чтении президентские поправки в Конституцию
Госдума приняла во втором, ключевом чтении президентский законопроект об изменении Конституции. Документ был поддержан тремя парламентскими фракциями: «Единой Россией», ЛДПР и «Справедливой Россией». КПРФ при голосовании воздержалась.
В начале заседания депутат Александр Карелин («Единая Россия») с голоса внес поправку в законопроект о досрочных выборах в Госдуму, поправка была поддержана ЛДПР, «Справедливой Россией» и «Единой Россией». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании заявил, что нужно десять раз подумать о досрочных выборах, поскольку это может привести к развалу трех ветвей власти. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что решение о досрочных выборах в Госдуму принято. Кроме досрочных выборов в Госдуму, по его словам, надо идти дальше: «Надо подумать и о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета. А вот его сформировать из самых авторитетных людей науки, искусства и т. д.». При этом выборы президента Госсоветом он не предложил проводить досрочно, а по плану в 2024 г. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что они поддержат поправку о досрочных выборах, поскольку нужно «покончить с монополией «Единой Россией». «Ушел председатель правительства Дмитрий Медведев, пора потесниться и партии большинства в Госдуме», — подчеркнул Миронов. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в своем выступлении ничего не сказал про поправку Карелина, а заявил, что фракция поддерживает поправки в Конституцию. Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников во время выступлении отметил, что поправка Карелина — «мощная поправка, мужественная и смелая».
После этого выступила депутат Валентина Терешкова, которая предложила или обнулить президентские сроки, или убрать ограничение по двум срокам для президента. В итоге в заседании Госдумы был объявлен перерыв. После перерыва в Госдуму прибыл Владимир Путин. Он сказал, что не поддерживает досрочные выборы в Госдуму, а также снятие ограничений по двум срокам для президента, но поддерживает внесение в Конституцию поправки о возможности обнуления президентских сроков после принятия поправок. Президент подчеркнул, что такая поправка возможна, если Конституционный суд даст свое разъяснение, что она не будет противоречить Конституции. В итоге поправка об обнулении президентских сроков была принята, а поправку о досрочных выборах Карелин отозвал после слов президента. При этом Жириновский и Миронов заявили, что необходимо поддержать эту поправку. На это спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что любая фракция могла внести эту поправку.
Законопроект состоит из трех статей. В ст. 1 содержатся собственно поправки в Конституцию — как изначально внесенные Владимиром Путиным, так и новые, предложенные депутатами, сенаторами и членами рабочей группы по подготовке изменений Основного закона. Ст. 2 регулирует процедуру общероссийского голосования по поправкам, которое состоится 22 апреля. А ст. 3 описывает многоступенчатую процедуру вступления в силу закона о поправках.
О поправках в Конституцию Владимир Путин объявил 15 января во время послания Федеральному собранию. На следующий день была собрана рабочая группа по поправкам в Конституцию. Уже 20 января президент внес поправки в Госдуму. Законопроект в первом чтении Госдума приняла 23 января. Всего к документу поступило около 400 поправок, половина из них на принятие. Часть поправок были внесены ко второму чтению президентом. В третьем чтении закон планируется принять в среду, в тот же день его должен одобрить и Совет Федерации. Павел Крашенинников говорил, что две трети заксобраний могут одобрить законопроект уже 12 марта.
Что нового появится в Конституции
Одобренные Думой поправки касаются шести глав Основного закона — за исключением глав 1, 2 и 9, изменение которых требует особой процедуры и созыва Конституционного собрания.
Глава 3. Федеративное устройство
В России могут создаваться федеральные территории, образование и функционирование которых регулируются федеральным законом.
Отчуждение территории России и призывы к таким действиям запрещаются.
Россия является правопреемником СССР и чтит память защитников Отечества. Умаление значения подвига народа при защите Отечества запрещается. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
В Конституции впервые появляется упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
Русский язык является государственным как язык «государствообразующего народа».
Государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».
Государство гарантирует МРОТ на уровне не ниже величины прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже одного раза в год.
Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению.
Глава 4. Президент
Президенту запрещено иметь счета и хранить ценности в иностранных банках.
Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков (без слова «подряд»).
Президент осуществляет общее руководство правительством.
Президент после консультаций с Советом Федерации назначает руководителей силовых министерств и ведомств, а также генпрокурора, его заместителей и прокуроров субъектов Федерации.
Президент вносит в Совфед представление о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов за поступки, несовместимые со статусом судьи.
Президент формирует Госсовет, создаваемый с целью определения основных направлений внутренней и внешней политики России, а также координации деятельности органов госвласти. Статус Госсовета будет прописан в специальном федеральном законе.
Президент, прекративший исполнение своих полномочий, наделяется неприкосновенностью, но может быть лишен ее в том же порядке, в каком отрешается от должности действующий президент.
Обнуление президентских сроков после вступления в силу закона о поправках в Конституцию.
Глава 5. Федеральное собрание
Члены Совета Федерации именуются сенаторами.
Президентская квота в верхней палате расширяется с 17 до 30 человек, семь из которых (люди с выдающимися заслугами перед страной) могут быть назначены пожизненно, остальные — на шесть лет.
Сенаторам и депутатам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.
Совет Федерации проводит с президентом консультации по кандидатурам глав силовых ведомств, а также генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров (раньше Совфед самостоятельно назначал генпрокурора по представлению президента).
Совет Федерации по представлению президента назначает председателя Счетной палаты (ранее это право было у Госдумы), а Госдума — его заместителя.
Совет Федерации по представлению президента прекращает полномочия судей Конституционного и Верховного судов.
Госдума утверждает представленную президентом кандидатуру премьера и внесенные премьером кандидатуры вице-премьеров и «гражданских» министров.
Госдума и Совфед осуществляют парламентский контроль, порядок которого регламентируется федеральным законом.
Глава 6. Правительство
Членам правительства запрещено иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.
Премьер и члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой.
Если Дума трижды отклоняет кандидатуру премьера или не утверждает более трети членов правительства, то президент назначает этих чиновников самостоятельно и вправе распустить Думу.
Если премьер поставил перед Госдумой вопрос о доверии правительству и Дума в доверии отказала, то президент должен будет принять решение об отставке правительства или о роспуске Думы лишь после повторного выражения недоверия премьеру.
Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер — поставить перед Думой вопрос о доверии в течение года после избрания нижней палаты, в ходе обсуждения вопроса об импичменте президенту, во время чрезвычайного или военного положения, а также в течение полугода до окончания срока полномочий президента.
В полномочия правительства добавлены сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды, поддержка волонтерства.
Глава 7. Судебная власть и прокуратура
Судьям и прокурорам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.
Конституционный суд состоит из 11 судей (сейчас — из 19).
Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность не вступивших в силу федеральных и региональных законов, а также находящихся на рассмотрении законопроектов.
Конституционный суд решает вопрос о возможности исполнения на территории России решений иностранных и международных судов и арбитражей, если эти решения противоречат основам публичного правопорядка России.
Нормативные акты или их положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом, не могут применяться в другом истолковании.
Судьи Конституционного и Верховного судов назначаются и отстраняются от должности Советом Федерации по представлению президента.
Генпрокурор и его заместители, а также прокуроры регионов назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.
Глава 8. Местное самоуправление
Органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и органы госвласти входят в единую систему публичной власти.
Как поправки вступят в силу
Вступать в силу закон о поправках в Конституцию будет поэтапно.
После его одобрения двумя третями голосов в Госдуме, тремя четвертями голосов в Совете Федерации и не менее чем двумя третями региональных парламентов документ подпишет президент, введя тем самым в действие ст. 3, где описана сама процедура вступления этого закона в силу. Подписанный закон президент направляет в Конституционный суд, который должен в течение недели проверить, соответствуют ли ст. 1 и 2 этого документа главам 1, 2 и 9 действующей Конституции, закрепляющим основы конституционного строя, ключевые права и свободы человека, а также порядок изменения Основного закона.
В случае положительного решения КС вступает в силу ст. 2 закона, регламентирующая порядок проведения 22 апреля общероссийского голосования по конституционным поправкам. Указ о проведении этого голосования, содержащий формулировку вопроса, подписывает президент. Голосование организует Центризбирком, а наблюдение осуществляют Общественная палата России и общественные палаты регионов.
Для проведения голосования может использоваться портал «Госуслуги». ЦИК объявляет результаты голосования не позднее чем через пять дней после его проведения.
Наконец, сами поправки в Конституцию (ст. 1 законопроекта) вступают в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования, но лишь при условии, что их одобрят более половины участников этого голосования. В этом случае президент издает указ об официальном опубликовании нового варианта Конституции с указанием даты вступления в силу внесенных в нее поправок.