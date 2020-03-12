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Обнуление президентских сроков может увеличить явку на голосование по Конституции

Но приход на участки протестно настроенных избирателей на итоговом результате не скажется, считает эксперт
Елена Мухаметшина Светлана Бочарова
Фактическое продление президентства Владимира Путина может привлечь на голосование по поправкам в Конституцию и его сторонников, и противников /Андрей Гордеев / Ведомости

Принятие поправки об обнулении президентских сроков может повысить явку на общероссийское голосование по изменению Конституции (оно намечено на 22 апреля), в том числе за счет протестно настроенных россиян, но за поправки все равно проголосует большинство. Об этом рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента.

Поправка об обнулении увеличит явку, но уменьшит желание проголосовать «за», считает один из них: «Вопрос не в том, как будут людям разъяснять эту поправку, а в том, как она трансформируется в их сознании». Он вспоминает, что при «рокировке» 2011 г. (когда было объявлено, что президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин в 2012 г. поменяются местами. – «Ведомости») многих задело то, что выборов еще не было, а за людей уже все решили, хотя, может, они и не против были бы голосовать за Путина. Сейчас могут быть схожие настроения, считает собеседник. В агитации же, по его словам, будет использоваться идеологема, что голосование за поправки – это референдум о доверии Путину.

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