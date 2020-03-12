Обнуление президентских сроков может увеличить явку на голосование по Конституции

Поправка об обнулении увеличит явку, но уменьшит желание проголосовать «за», считает один из них: «Вопрос не в том, как будут людям разъяснять эту поправку, а в том, как она трансформируется в их сознании». Он вспоминает, что при «рокировке» 2011 г. (когда было объявлено, что президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин в 2012 г. поменяются местами. – «Ведомости») многих задело то, что выборов еще не было, а за людей уже все решили, хотя, может, они и не против были бы голосовать за Путина. Сейчас могут быть схожие настроения, считает собеседник. В агитации же, по его словам, будет использоваться идеологема, что голосование за поправки – это референдум о доверии Путину.