Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок». Так Песков ответил на вопрос, почему президент Владимир Путин изменил позицию в отношении ограничения президентских сроков, хотя всегда подчеркивал уважение к этой норме.
На уточняющий вопрос, верно ли, что Путин изменил точку зрения из-за внешней ситуации, Песков ответил: «Безусловно, это один из важных факторов, конечно. Он же об этом сам сказал в своем выступлении».
Многие страны мира, особенно Россия, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг них, заметил Песков. Поэтому некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем посту, добавил он.
По словам Пескова, участие Путина в следующих выборах, которые пройдут в 2024 г., будут зависеть от разных факторов. Среди них – ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и конфликты.
Президент Владимир Путин инициировал процедуру изменения Конституции 15 января во время послания Федеральному собранию. Поправка, которая при одобрении Конституционного суда позволит ему вновь баллотироваться на президентский срок, была внесела единороссом Валентиной Терешковой в ходе второго чтения в Госдуме. Во время выступления перед депутатами президент поддержал эту поправку и отверг две другие — о полном снятии ограничений президентских сроков и о самороспуске Госдумы.
11 февраля Совет Федерации одобрил закон, сейчас он отправлен в региональные парламенты на согласование. К 12.50 мск поправки одобрили законодательные органы регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Москвы и Калининградской области. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции запланировано на 22 апреля.