Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин инициировал процедуру изменения Конституции 15 января во время послания Федеральному собранию. Поправка, которая при одобрении Конституционного суда позволит ему вновь баллотироваться на президентский срок, была внесела единороссом Валентиной Терешковой в ходе второго чтения в Госдуме. Во время выступления перед депутатами президент поддержал эту поправку и отверг две другие — о полном снятии ограничений президентских сроков и о самороспуске Госдумы.