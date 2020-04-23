Дональд Трамп закрыл Америку

Дональд Трамп закрыл АмерикуОграничение иммиграции было одним из главных предвыборных обещаний действующего президента США
23 апреля вступил в силу подписанный накануне президентом США Дональдом Трампом указ о временном запрете на постоянное проживание иностранцев в Соединенных Штатах. По словам президента, это должно защитить американцев во время чрезвычайно высокого уровня безработицы и экономической неопределенности, а также сохранить медицинские ресурсы для пострадавших от коронавируса.
Указ будет действовать 60 дней, в течение которых администрация может как смягчить, так и ужесточить его положения, уточнил Трамп. После этого президент скорее всего продлит его действие, полагает агентство Reuters. Запрет распространяется как на рабочие, так и на семейные визы, говорится в тексте указа.
На самом деле распоряжение Трампа коснется достаточно ограниченной группы иммигрантов, отмечает The Hill. Во-первых, запрет на семейные визы не относится к супругам и несовершеннолетним детям, а именно так обычно попадают в США иммигранты из Мексики, поясняет издание. Кроме того, положения указа будут применяться только к лицам, подающим заявки на грин-карту за пределами Соединенных Штатов, а не к тем, кто уже находится в стране и пытается изменить свой статус. Наконец, указ не коснется еще нескольких категорий – например, людей, прибывающих в США на временной основе или по визе инвестора, а также медицинских работников, приезжающих для борьбы с коронавирусом, и иммигрантов, работающих на фермерских хозяйствах.
Эффект от указа будет заметен не сразу, поскольку на фоне пандемии иммиграционные службы и так фактически прекратили работу, отмечает Reuters. Однако в дальнейшем это может стать препятствием для получения 20 000 грин-карт в месяц, подсчитал вашингтонский Центр миграционной политики. В результате пострадает целый ряд отраслей, критически важных в период пандемии, – пищевая промышленность, складирование, доставка, уход за пожилыми людьми и детьми, связь и технологии, где среди рабочих высока доля иммигрантов, приводит Reuters мнение старшего научного сотрудника Центра глобального развития Майкла Клеменса.
Тем не менее, по мнению Трампа, самое главное – это «защитить замечательных американских рабочих». Поэтому его указ гарантирует, что «безработные американцы всех слоев будут первыми в очереди на вакансии, поскольку наша экономика вновь открывается».
К 23 апреля число американцев, обратившихся за пособием по безработице, достигло 26 млн, сообщает Associated Press. По данным недавнего опроса USA Today/Ipsos, подавляющее большинство (80%) американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию.
Ограничение легальной и нелегальной миграции было одним из главных предвыборных обещаний Трампа в 2016 г. Американское иммиграционное законодательство он не раз называл «худшим в мире», напоминает The Washington Post (WP). Объявив чрезвычайное положение, президент получил полномочия, позволившие ему частично осуществить давнее намерение, пишет издание. «Хотя действие указа довольно ограниченно, явная попытка Трампа отвлечь людей от собственных неудач приведет к реальным страданиям семей и работодателей по всей стране», – цитирует WP Омара Ядвата из Американского союза защиты гражданских свобод.
С помощью этого указа Трамп в первую очередь пытается мобилизовать своих сторонников и улучшить восприятие своей политики по борьбе с пандемией среди умеренных республиканцев и независимых избирателей, считает профессор политологии НИУ ВШЭ Израэл Маркес II: «Сработает это или нет, зависит от развития ситуации с коронавирусом. Если люди в республиканских штатах, не закрытых на карантин, продолжат умирать и массово заражаться, указ особой роли не сыграет. Это может лишь мобилизовать лояльных Трампу избирателей, но не привлечь новых умеренных и независимых, поскольку их больше интересует не иммиграция, а экономика и здравоохранение». По мнению Маркеса, если через 60 дней ситуация с коронавирусом кардинально не изменится и другие ветви власти не воспрепятствуют Трампу, действие указа скорее всего продлят. И конец пандемии, и отмена указа конгрессом или Верховным судом маловероятны. Для Трампа это очень важно в преддверии выборов, резюмирует эксперт: «Он считает, что именно такая мера, как ограничение иммиграции, порадует его электорат в ноябре. При этом важно понимать, что это борьба за то, какая повестка будет доминировать, а не за ее полное выполнение».