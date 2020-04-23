Дональд Трамп закрыл Америку

С помощью этого указа Трамп в первую очередь пытается мобилизовать своих сторонников и улучшить восприятие своей политики по борьбе с пандемией среди умеренных республиканцев и независимых избирателей, считает профессор политологии НИУ ВШЭ Израэл Маркес II: «Сработает это или нет, зависит от развития ситуации с коронавирусом. Если люди в республиканских штатах, не закрытых на карантин, продолжат умирать и массово заражаться, указ особой роли не сыграет. Это может лишь мобилизовать лояльных Трампу избирателей, но не привлечь новых умеренных и независимых, поскольку их больше интересует не иммиграция, а экономика и здравоохранение». По мнению Маркеса, если через 60 дней ситуация с коронавирусом кардинально не изменится и другие ветви власти не воспрепятствуют Трампу, действие указа скорее всего продлят. И конец пандемии, и отмена указа конгрессом или Верховным судом маловероятны. Для Трампа это очень важно в преддверии выборов, резюмирует эксперт: «Он считает, что именно такая мера, как ограничение иммиграции, порадует его электорат в ноябре. При этом важно понимать, что это борьба за то, какая повестка будет доминировать, а не за ее полное выполнение».