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Эпидемия в России обновит политическую элиту

Так считают авторы исследования МГИМО
Варвара Подругина
Александра Зотова / Ведомости

Пандемия коронавируса приведет к глобальным перестановкам в рядах мировых элит. К такому выводу пришли эксперты Центра исследований политических элит Института международных исследований (ИМИ) Международного института международных отношений (МГИМО). В рамках программы «Элиты будущего», поддержанной МГИМО, политологи 20 мая представят доклады о сценариях развития политического ландшафта в разных странах с учетом последствий социально-экономического кризиса из-за коронавируса. 

Период острого кризиса 2020–2024 гг. нынешние элиты, скорее всего, переживут, однако в долгосрочной перспективе 2025–2035 гг. их потеснят более молодые поколения лидеров с новой актуальной повесткой, говорится в докладе доцента кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова «Перезагрузка глобальных элит». 

Так, в США место «выдохшихся в борьбе с кризисом трампистов-индустриалистов займет альянс «зеленых» демократов и технических «спасателей», идущих по неорузвельтианскому пути». Трамписты-индивидуалисты с их контрнаступлением против глобалистов и Китая вывели страну из тупика либерального порядка, однако кризис и усталость от них подорвут их позиции к 2024 г., если не раньше, поясняет Безруков. По его словам, им на смену придут «зеленые демократы» – молодая поросль «социалистического» крыла демократической партии и «техноспасатели» – лидеры высокотехнологичного бизнеса как единственная альтернатива в обанкротившейся и разделенной политической системе. Запрос на спасение молодого поколения из ямы, вырытой предыдущими элитами, дает высокую легитимность обеим группам, уточняет Безруков. 

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В ближайшее время в США можно ожидать резкой смены поколений политиков, согласны авторы доклада «Новые элиты для нового человечества» Евгений Минченко и Кирилл Петров: «На смену 70-летним придут сразу 30–40-летние». В результате в американскую мейнстримную повестку добавятся радикальные и социалистические идеи, пишут эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». 

По мнению Минченко и Петрова, общим местом динамики элит в разных странах становится стратегия управляемого обновления как ответ на успех популистов и смешение правого и левого политических флангов. При этом конкретные методы рекрутинга могут отличаться: в США происходит «подбор через кастинг, по заранее продуманным образам, востребованным меньшинствами и политкорректностью»; в Европе крупный капитал продвигает в политику «людей с улицы, без управленческого опыта, например [президента Франции Эмманюэля] Макрона и [президента Украины Владимира] Зеленского». 

В то же время в кризисный период возрастает легитимность европейских «альтернативщиков-радикалов» – групп от ультралевых до ультраправых, критикующих Брюссель и его внутренних союзников, отмечает в докладе Безруков. Однако «их эффективность и конкурентоспособность остаются весьма ограниченными, а решения локальны». Поэтому Европой продолжают править «евробюрократы» и в период кризиса у них нет реальной конкуренции из-за раздробленности альтернативных сил, полагает Безруков: «Тем не менее после кризиса возроздающиеся национальные элиты столкнутся с проблемой внутренней идеологической конкуренции. Это может парализовать Европу как потенциальную глобальную силу, в результате чего вероятен распад единого европейского пространства». 

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В России отражением тенденции управляемого обновления является «технократический эксперимент лидерства [первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея] Кириенко – подбор кадров для заполнения вакансий по заранее определенным сверху критериям», отмечают эксперты «Минченко консалтинга». Однако проблема ставки на технократов заключается в том, что у них нет своего содержания, пишут Минченко и Петров: они «или пойдут по инерционному пути воспроизведения эпохи Путина, или откажутся от этой парадигмы и начнут воспроизводить любое мейнстримное содержание». 

По мнению Безрукова, технократы могли бы стать компетентными исполнителями на службе хорошего лидера. Но они, во-первых, неконкурентоспособны, а во-вторых, обладают слабой легитимностью: «Они зависят от результата на местах, не представляют собственной политической силы и не имеют своей объединяющей концепции». Тем не менее «в России есть запрос на новых лидеров, способных закрыть поколенческий провал», подчеркивает эксперт. Такими лидерами могут стать либо «визионеры-ученые, способные повести за собой в технологической перестройке страны и мира», либо политик с жесткой патриотической идеологией и харизмой справедливости, приемлемый для «государственников-охранителей» и способный управлять технократами – т. е., по словам Безрукова, «умный Штирлиц» или «Путин 2.0». 

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Насколько скоро и резко будет происходить обновление элит в конкретных странах, зависит, конечно, от того, как сильно кризис затронет эти страны, каков будет экономический ущерб, как быстро будет происходить восстановление, пояснил «Ведомостям» Евгений Минченко: «Также будет играть роль устойчивость режима – например, мы видим, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан и [правящая партия Польши] «Право и справедливость» пока достаточно уверенно держат власть». При этом важно понимать, что «нынешний кризис стал лишь катализатором уже существующих тенденций и эти системные сдвиги на политической арене рано или поздно все равно бы произошли», резюмирует Минченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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