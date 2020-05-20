Эпидемия в России обновит политическую элиту

Эпидемия в России обновит политическую элитуТак считают авторы исследования МГИМО
Пандемия коронавируса приведет к глобальным перестановкам в рядах мировых элит. К такому выводу пришли эксперты Центра исследований политических элит Института международных исследований (ИМИ) Международного института международных отношений (МГИМО). В рамках программы «Элиты будущего», поддержанной МГИМО, политологи 20 мая представят доклады о сценариях развития политического ландшафта в разных странах с учетом последствий социально-экономического кризиса из-за коронавируса.
Период острого кризиса 2020–2024 гг. нынешние элиты, скорее всего, переживут, однако в долгосрочной перспективе 2025–2035 гг. их потеснят более молодые поколения лидеров с новой актуальной повесткой, говорится в докладе доцента кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова «Перезагрузка глобальных элит».
Так, в США место «выдохшихся в борьбе с кризисом трампистов-индустриалистов займет альянс «зеленых» демократов и технических «спасателей», идущих по неорузвельтианскому пути». Трамписты-индивидуалисты с их контрнаступлением против глобалистов и Китая вывели страну из тупика либерального порядка, однако кризис и усталость от них подорвут их позиции к 2024 г., если не раньше, поясняет Безруков. По его словам, им на смену придут «зеленые демократы» – молодая поросль «социалистического» крыла демократической партии и «техноспасатели» – лидеры высокотехнологичного бизнеса как единственная альтернатива в обанкротившейся и разделенной политической системе. Запрос на спасение молодого поколения из ямы, вырытой предыдущими элитами, дает высокую легитимность обеим группам, уточняет Безруков.
В ближайшее время в США можно ожидать резкой смены поколений политиков, согласны авторы доклада «Новые элиты для нового человечества» Евгений Минченко и Кирилл Петров: «На смену 70-летним придут сразу 30–40-летние». В результате в американскую мейнстримную повестку добавятся радикальные и социалистические идеи, пишут эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
По мнению Минченко и Петрова, общим местом динамики элит в разных странах становится стратегия управляемого обновления как ответ на успех популистов и смешение правого и левого политических флангов. При этом конкретные методы рекрутинга могут отличаться: в США происходит «подбор через кастинг, по заранее продуманным образам, востребованным меньшинствами и политкорректностью»; в Европе крупный капитал продвигает в политику «людей с улицы, без управленческого опыта, например [президента Франции Эмманюэля] Макрона и [президента Украины Владимира] Зеленского».
В то же время в кризисный период возрастает легитимность европейских «альтернативщиков-радикалов» – групп от ультралевых до ультраправых, критикующих Брюссель и его внутренних союзников, отмечает в докладе Безруков. Однако «их эффективность и конкурентоспособность остаются весьма ограниченными, а решения локальны». Поэтому Европой продолжают править «евробюрократы» и в период кризиса у них нет реальной конкуренции из-за раздробленности альтернативных сил, полагает Безруков: «Тем не менее после кризиса возроздающиеся национальные элиты столкнутся с проблемой внутренней идеологической конкуренции. Это может парализовать Европу как потенциальную глобальную силу, в результате чего вероятен распад единого европейского пространства».
В России отражением тенденции управляемого обновления является «технократический эксперимент лидерства [первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея] Кириенко – подбор кадров для заполнения вакансий по заранее определенным сверху критериям», отмечают эксперты «Минченко консалтинга». Однако проблема ставки на технократов заключается в том, что у них нет своего содержания, пишут Минченко и Петров: они «или пойдут по инерционному пути воспроизведения эпохи Путина, или откажутся от этой парадигмы и начнут воспроизводить любое мейнстримное содержание».
По мнению Безрукова, технократы могли бы стать компетентными исполнителями на службе хорошего лидера. Но они, во-первых, неконкурентоспособны, а во-вторых, обладают слабой легитимностью: «Они зависят от результата на местах, не представляют собственной политической силы и не имеют своей объединяющей концепции». Тем не менее «в России есть запрос на новых лидеров, способных закрыть поколенческий провал», подчеркивает эксперт. Такими лидерами могут стать либо «визионеры-ученые, способные повести за собой в технологической перестройке страны и мира», либо политик с жесткой патриотической идеологией и харизмой справедливости, приемлемый для «государственников-охранителей» и способный управлять технократами – т. е., по словам Безрукова, «умный Штирлиц» или «Путин 2.0».
Насколько скоро и резко будет происходить обновление элит в конкретных странах, зависит, конечно, от того, как сильно кризис затронет эти страны, каков будет экономический ущерб, как быстро будет происходить восстановление, пояснил «Ведомостям» Евгений Минченко: «Также будет играть роль устойчивость режима – например, мы видим, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан и [правящая партия Польши] «Право и справедливость» пока достаточно уверенно держат власть». При этом важно понимать, что «нынешний кризис стал лишь катализатором уже существующих тенденций и эти системные сдвиги на политической арене рано или поздно все равно бы произошли», резюмирует Минченко.