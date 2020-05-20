Эпидемия в России обновит политическую элиту

Так, в США место «выдохшихся в борьбе с кризисом трампистов-индустриалистов займет альянс «зеленых» демократов и технических «спасателей», идущих по неорузвельтианскому пути». Трамписты-индивидуалисты с их контрнаступлением против глобалистов и Китая вывели страну из тупика либерального порядка, однако кризис и усталость от них подорвут их позиции к 2024 г., если не раньше, поясняет Безруков. По его словам, им на смену придут «зеленые демократы» – молодая поросль «социалистического» крыла демократической партии и «техноспасатели» – лидеры высокотехнологичного бизнеса как единственная альтернатива в обанкротившейся и разделенной политической системе. Запрос на спасение молодого поколения из ямы, вырытой предыдущими элитами, дает высокую легитимность обеим группам, уточняет Безруков.