Действующий премьер Израиля впервые предстал перед судом

Действующий премьер Израиля впервые предстал перед судомБиньямина Нетаньяху обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении доверием
В Израиле 24 мая начался первый в истории страны суд над действующим премьер-министром. Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
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В ходе первого технического заседания в Окружном суде Иерусалима был определен порядок слушания, а Нетаньяху, согласно установленной процедуре, сообщил судьям, что ознакомился с обвинениями. Во время телеобращения перед заседанием премьер вновь отверг обвинения, заявив, что «все дела сфабрикованы с самого начала» для того, чтобы «свергнуть сильного правого премьер-министра и на многие годы изгнать из руководства страны весь правый политический лагерь», приводит его слова The Times of Israel. Кроме того, Нетаньяху вновь потребовал трансляции заседаний в прямом эфире. Ранее суд уже отказал в этом премьеру.