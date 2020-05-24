Действующий премьер Израиля впервые предстал перед судом

В ходе первого технического заседания в Окружном суде Иерусалима был определен порядок слушания, а Нетаньяху, согласно установленной процедуре, сообщил судьям, что ознакомился с обвинениями. Во время телеобращения перед заседанием премьер вновь отверг обвинения, заявив, что «все дела сфабрикованы с самого начала» для того, чтобы «свергнуть сильного правого премьер-министра и на многие годы изгнать из руководства страны весь правый политический лагерь», приводит его слова The Times of Israel. Кроме того, Нетаньяху вновь потребовал трансляции заседаний в прямом эфире. Ранее суд уже отказал в этом премьеру.