Кремль подтвердил возможность нового обращения Путина к нации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о новом обращении президента Владимира Путина к россиянам 29 июня. «В понедельник не выступит», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. При этом Песков не исключил, что президент обратится к нации накануне дня голосования по поправкам в Конституцию.
«Но вы знаете, что перед важными голосованиями действительно президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», – отметил Песков. Дату обращения представитель Кремля не назвал, предложив журналистам вычислить ее «методом исключения, методом дедукции».
Предстоящее обращение президента будет четвертым с конца марта. Ранее Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными борьбе с распространением коронавируса в России. В своих обращениях он вводил, продлевал и завершал период нерабочих дней, а также объявлял меры поддержки населению и бизнесу.