Кремль подтвердил возможность нового обращения Путина к нации

«Но вы знаете, что перед важными голосованиями действительно президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», – отметил Песков. Дату обращения представитель Кремля не назвал, предложив журналистам вычислить ее «методом исключения, методом дедукции».